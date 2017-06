No vengan a EU, Kelly advierte a migrantes

El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, advirtió que en su país se terminó con la era de una aplicación laxa de la ley migratoria y pidió a los migrantes no intentar llegar a la Unión Americana.



En el marco de la Conferencia Regional sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que tuvo lugar en Miami y que encabezaron los gobiernos de EU y México, Kelly puntualizó que los tiempos en que las fronteras no eran vigiladas se acabaron.



El secretario de Seguridad Interna indicó que EU está dispuesto a ayudar para crear oportunidades laborales en Centroamérica, y con ello evitar el flujo migratorio.



"El mensaje que tiene que salir de esta conferencia es que, por favor, no inicien ese viaje peligroso, porque ya pasó el tiempo en que las fronteras de Estados Unidos no estaban vigiladas. Ahora lo que queremos es que el mensaje que salga de aquí es ofrecerles a todos esos pueblos la opción de permanecer en sus países y que se les generen oportunidades", dijo.



Destacó que junto con México, EU tiene interés en preservar la seguridad en Centroamérica, sobre todo en lo que se refiere a las fronteras, combate a organizaciones criminales y al tráfico de drogas.