Netflix derrota al cable

Las compañías de cable en Estados Unidos tienen un total de 48.61 millones de suscriptores, mientras Netflix tiene 50.85 millones, informó Forbes retomando un trabajo de Leichtman Research.



El documento no toma en cuenta las redes de cable de menor importancia, lo que podría constituir en sí mismas un 5% del total de clientes de cable.



Las buenas noticias para el cable es que esto no está teniendo un efecto perjudicial masivo en sus números. El cable ha tenido una pérdida de 410 mil suscriptores en el primer cuarto de 2017.



Los principales proveedores de televisión de paga acumulan 93.3 millones de suscriptores.



La televisión satelital tiene alrededor de 38 millones de suscriptores. Dish Network añadió 318 mil clientes en Q1 con Direct TV con ganancias que no superan la pérdida de clientes. El satélite sigue creciendo más rápido que el cable.



En total hay 93 millones 319 mil 187 suscriptores de cable, satélite y servicios de streaming en los Estados Unidos, que representan el 95% de los espectadores de la televisión de paga.