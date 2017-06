Dice Internet mucho sobre ti

Si antes era una recomendación, hoy se ha vuelto en un imperativo: Cuidar lo que internet dice de ti puede ser la diferencia entre que te contraten o te descarten para una oferta laboral.

La inserción de la tecnología en nuestras vidas nos ha robado privacidad y ha puesto nuestros datos al alcance de todos. También de los reclutadores, los cuales cada vez más utilizan esta herramienta para evaluar a los candidatos.

“Ya es indispensable para nosotros los reclutadores hacer una búsqueda en Google de los candidatos para un puesto. Tenemos que filtrar demandas, hasta ver su vida normal en Facebook. Hoy sí es indispensable cuidar lo que publicamos en redes sociales porque la mayoría de las compañías ponen como requisito investigar a la gente más allá”, explica Arleth Leal, directora asociada de la empresa de capital humano, Red Ring.

¿Es tu vida privada?

Sí, forma parte de tu esfera privada, pero si internet lo sabe y es público, también está a la vista de quien esté dispuesto a hurgar sobre ti. Además, al final, todos son aspectos relacionados con tu forma de ser, lo que los reclutadores encuentren será reflejo de quien eres y puede dar ciertas pistas de cómo afrontarías el puesto para el que te están considerando.

Un estudio de CarreerBuilder encontró que en la última década, el número de empleadores que usan las redes sociales para evaluar a sus candidatos ha aumentado 500%.

“¿Pasas tu día de trabajo revisando las redes sociales? No eres el único en la oficina. 60% de los empleadores usan sitios en la web para buscar candidatos para cubrir sus plazas”, explica el estudio. Quizá sea un poco tranquilizador saber que la mayoría de aquellos que hacen la búsqueda no lo hacen con la intención de encontrar cosas negativas: Seis de 10 empleadores están buscando información que confirme que el candidato está cualificado para el puesto. Sólo 21% admite que está buscando razones para no contratar al candidato.

Pero lo que es una realidad es que los reclutadores se encuentran en línea muchas conductas inapropiadas por parte de los candidatos. Desde malas palabras, fotos de desnudos o en estados inconvenientes, hasta filiaciones políticas, sobre todo si son muy extremistas.

“Nos encontramos cada cosa que parece increíble. Candidatos para posiciones a nivel profesional y que suben un tipo de fotografías que no les ayuda en nada”, asegura la reclutadora. Esto incluye fotografías en topless o bajo el influjo del alcohol u otras sustancias, por mencionar algunos ejemplos. Y este tipo de información del candidato lo descarta de manera automática.

Esta forma de reclutar está cobrando cada vez más relevancia para las organizaciones. De acuerdo con la Society of Human Resources and Management de Estados Unidos, esta práctica está aumentando 84% en las organizaciones que ya la están usando. Asimismo, 9% está planeando en hacer uso de las redes como herramienta de reclutamiento en un futuro próximo. LinkedIn y Facebook son las plataformas más utilizadas para monitorear a los candidatos, seguida por Twitter y por algún sitio de networking profesional.

Pensar antes de actuar

Esa sería la premisa para quienes deseen conseguir un puesto y no ser descartados por sus publicaciones en las diversas redes sociales que existen.

¿Quieres publicar una foto inapropiada? Podrías configurar la privacidad de tus redes sociales en privado, así podrás aceptar entre tus amigos y seguidores sólo a aquellos a los que les tengas la confianza suficiente.

En este sentido es importante considerar un par de cosas. Primero, que cuando subimos imágenes a internet, perdemos el control total de ellas.

Así que siempre existirá cierto tipo de riesgo cuando se quiere mantener la privacidad de esas imágenes.

Otra cuestión a considerar es que los empleadores tampoco lo ven bien del todo. Dos de cada cinco empleados aseguran que son menos propensos a entrevistar candidatos si no pueden encontrar información suya en línea.

En qué se fijan reclutadores

En primer lugar, se encuentran las fotografías, videos o información provocativa o inapropiada (46%); información acerca del candidato bebiendo o usando drogas (43%); comentarios discriminatorios relacionados con la raza, religión o género de alguien (33%); comentarios negativos de su empleador previo (31%); o habilidades pobres de comunicación (29%), según CareerBuilder.

Según otro análisis de Jobvite, entre las cosas positivas que pueden hacer los trabajadores es compartir detalles sobre trabajo de voluntariado o trabajo social y estar bien informado sobre los sucesos diarios.

La otra cara de la moneda, según Jobvite: Ellos ven mal que los candidatos posteen detalles sobre consumo de alcohol o marihuana, pero también cosas que podrían parecer tan sencillas como la de postear una selfie de prisas. Incluso ellos realmente evalúan la forma de escribir de los candidatos. Por supuesto, más de la mayoría (72%), ve los errores ortográficos como algo negativo.

Pero no sólo hay que hablar de lo malo. Es importante también publicar todo aquello que nos pueda beneficiar profesionalmente. Un tercio de empleadores que hicieron esta búsqueda en línea encontraron información que les hizo contratar a un candidato, según CareerBuilder.

La información más beneficiosa fue aquella que apoya las cualificaciones de la persona, seguida por una buena imagen profesional del candidato. Le sigue en la lista que la personalidad del colaborador encaje con la cultura organizacional y que el candidato muestre un amplio rango de intereses.