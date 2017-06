Un regalo diferente

Esta celebración nos da la pauta para expresar gratitud y afecto. Muchas veces he pensado que si no existieran días de celebración como éstos muchas personas no se acercarían física ni afectivamente a sus padres.

Es común expresar nuestro afecto por medio de un regalo. Sin embargo, estoy seguro de que, además de algo material, papá también apreciaría otras muestras de aprecio y cariño.

Aquí algunas ideas que podrían ser de ayuda:

El regalo de la valoración

Escribe una carta en la que incluyas todos esos recuerdos de situaciones positivamente significativas entre tú y tu padre. Para algunos puede ser difícil encontrar momentos agradables vividos al lado del padre, pero siempre hay algo que recordamos con especial cariño. Podría ser aquella vez en que sus palabras te reconfortaron o te hicieron sentir fuerte, después de un gran error que habías cometido. También podrías hacerle saber qué valores, de los que rigen tu vida, adoptaste de él: disciplina, limpieza, trabajo arduo, el buen trato a las personas. Si te encuentras lejos o no te gusta escribir, graba un video en el que expreses las ideas que aquí te sugiero.

El regalo del tiempo

Una de las cosas más apreciadas es el tiempo.

Dale a tu padre el regalo de tu tiempo. No es necesario hacer nada especial, basta con que hagan algo juntos, tú y tu papá. Piensa en las actividades que más le gustan y planea una o dos para hacerla y así celebrar el día del padre. Consigue boletos para un evento deportivo, una obra de teatro, una película. Es importante que claramente le digas que quieres celebrar de esa manera. También es válido preguntarle qué le gustaría hacer.

El regalo del respeto

Tanto tú como tu padre saben que no es perfecto, pero también es cierto que todos los padres desearían tener el respeto de sus hijos. ¿Qué te parece hacer una lista de las razones por las que lo respetas? Quizás respetas la manera en que ha tomado decisiones en momentos difíciles, o las habilidades especiales que tiene en el trato con la gente. También podrías hacer una lista de los que consideras sus mayores logros. Uno podría ser haber sacado adelante una familia numerosa y haber formado personas de bien.

El regalo de la importancia

Los padres trabajan duro y hacen un esfuerzo porque la familia esté bien.

Ellos necesitan que se los recordemos. Para la comida de este día del padre podrías (con anticipación) invitar a los participantes a que piensen en una anécdota para contar en la mesa o sobremesa. Se trata de historias relacionadas con una forma en que papá ha hecho una diferencia en la vida de la familia. La idea es hacerle ver a papá que sus acciones, sus esfuerzos, su dedicación han tenido un impacto importante en la en núcleo familiar.

Es probable que, mientras lees estas ideas surjan, además de recuerdos positivos, situaciones desagradables o que fueron especialmente difíciles en el trato con tu padre.

Como decía, él sabe que no es perfecto, nadie es perfecto. En otro momento podrías concentrarte en esos aspectos, que también son importantes. Pero por ahora, podrías darte una tregua y festejar a papá.