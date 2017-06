¡Eeeh p*to!: Opiniones divididas

Las opiniones están divididas. Algunos fanáticos mexicanos que se encuentran en la Arena Kazán esperan que no se grite "Eeeh Pu...", en cada despeje del portero Rui Patricio, en tanto que lo seguirán,

"Debemos de entender que si la FIFA ya lo prohibió, debemos acatar esa regla", dicen unos visitantes de San Luis Potosí.

"Hay que demostrar que somos educados, que no somos unos 'nacos', que aunque venimos a echar desmadre, también nos sabemos comportar".

No se acabó de decir la frase cuando un grupo de mexicano pasó por la explanada de la Arena Kazán cantando a todo pulmón… "el que no grite es pu…, el que no grite es pu…".

Y cuando se les preguntó al respecto, sólo se contestó: "Nosotros pagamos por ver el juego y nadie nos va a decir qué hacer".

Opiniones divididas.