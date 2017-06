Muere el actor Stephen Furst a causa de la diabetes

Stephen Furst era un cómico estadounidense que se hizo famoso gracias a su personaje en la película Animal House de 1978. De aquel reparto también resalta Kavin Bacon, quien fue parte de una de las fraternidades dentro de la cinta.



Furst murió a los 63 años el viernes 16 de junio por una complicación de diabetes, enfermedad que le fue detectada hace más de 20 años, cuando se desmayó en un set.



En aquellos años incluso estuvo a punto de que se le amputara un pie, sin embargo, después de varios cuidados pudo salir adelante. El actor tuvo que adelgazar casi 40 kilos los cuales quedaron registrados entre la tercera y la cuarta temporada de Babylon 5.



En la película, su personaje fue rechazado por otras fraternidades en la ficticia universidad de Faber, pero se metió en la casa como el apodo de Flounder, a partir de ese momento decidió que se dedicaría a cuestiones de comedia.



"Steve tiene una larga lista de logros terrenales. Él era conocido en el mundo como un actor brillante y prolífico y cineasta, pero a su familia y muchos amigos queridos también era un amado esposo, padre y amable amigo cuya memoria siempre será una bendición".



"Para honrarlo verdaderamente, no llores por la pérdida de Stephen Furst. Pero más bien, disfruta de los recuerdos de todas las veces que te hice reír, reír o incluso resoplar a tu propia vergüenza. He creído intensamente que la risa es la mejor terapia, y me gustaría practicar que ahora".



"Si lo conociese personalmente, recuerde su regalo para encender una habitación. Y no importa quién eres, cuando piensas en Steve, en lugar de estar triste, celebrar su vida viendo una de sus películas o utilizar una de sus piezas para hacer reír a otra persona realmente”, escribió la familia en su página de Facebook.