Artistas declaran su amor a León

Se han declarado algunos artistas admiradores de la belleza de la ciudad, con la que guardan hermosos recuerdos, anécdotas o detalles que disfrutan.

Susana Zabaleta, cantante y actriz

“Me han contado historias hermosas de León. Las maravillosas actrices que han venido aquí, por ejemplo, Marga López vino un día y dijo: ‘Yo no salgo al escenario sino me llevan a comprar zapatos’. Es una historia y ahí va el pobre productor a comprarlos.

“La última vez que estuve aquí en León con ‘Amor, Dolor y ¡lo que traía puesto!’, fue una historia un poco fuerte, porque hablo de una mujer que era muy amiga de Silvia Pinal que vino acá a despedirse de su hombre de León; es que los de León, no sé, no sé qué cochinadas hacen (risas), pues algo han de hacer, porque dijo me voy a ir a despedir del hombre que amé toda la vida”, contó.

“Llegamos acá (León), hicimos la función, regresamos al hotel y al día siguiente iba a decirle al hombre, que era de aquí, que lo amaba, y de despedirse de él; se maquilló, se durmió y no volvió a despertar. Ustedes me dirán si será importante para mí León.

“Eso fue muy fuerte, porque el regreso a la Ciudad de México íbamos todas con esa tristeza, trayendo al cuerpo ahí y fue una historia de amor hermosísima, literalmente vino a decirle: ¡gracias por lo que me hiciste sentir!, gracias por haberte yo amado, no por haberte tú amado a mí, sino gracias por haberte yo amado. Hay que dar las gracias de eso, no hay que esperara que te amen, los babosos son los que no te aman, siempre es más feliz quien más amo”, agregó en entrevista con am.

Esta historia fue la de Sylvia Cantarell, ex manager de artistas como Daniela Romo y Alejandra Guzmán, quien falleció a los 70 años en León, el 7 de noviembre del 2012.

Cantarell murió en su habitación en un conocido hotel de la ciudad, después de la función en el Teatro Manuel Doblado en la que actuaron Zabaleta, Mariana Treviño, Diana Bracho y su gran amiga Silvia Pinal.

Fue encontrada sin vida sobre su cama, víctima de un infarto.

Paty Cantú, cantante y bloguera

Por un tiempo, la cantante Paty Cantú fue pareja sentimental del actor y cantante leonés Juan Pablo Campa.

La relación llegó a su fin en el 2012, ahora Campa y Paty son amigos desde entonces. En entrevista, el artista comentó del fin de la relación.

“Estábamos cada quien como dándonos un tiempo, ella tiene mucho trabajo y estoy buscando proyectos y estamos como amigos”, señaló Campa en aquel entonces.

Hoy en día, él está casado y está a punto de estrenarse como papá.

Sergio Vallín y Juan Carlos Toribio, guitarrista y tecladista de Maná

Aunque Sergio Vallín se integró a Maná antes de la grabación del disco “Cuando los Ángeles Lloran” en 1995, compartió anécdotas de sus compañeros, que prácticamente comenzaron en León.

“Tenemos un cariño especial por León, hemos ido desde ¡ufff!, hace muchísimos años como Sombrero Verde. La ciudad y su gente han visto cómo Maná ha crecido. Me acuerdo cuando íbamos al Jardín de las Aves hace más de 20 años, la pasábamos muy bien, el público es muy amoroso.

“León ha sido nuestra vecina siempre y en mi caso, antes de que entrara a Maná iba mucho a León, iba a tocar con la Banda Safari (Aguascalientes) que era con la que tocaba, siempre nos han recibido muy bien y a a parte son nuestros vecinos. Yo visito mucho León, con el rollo de la ropa, el calzado, me surto mucho de zapatos y pieles, tengo buenos amigos allá”, contó.

Por su parte, Toribio, tecladista por casi 20 años de Maná, y suplió a Iván González en 1993, se dijo encantado de León.

“Estábamos hablando ahora que veníamos del Aeropuerto que la ciudad está impresionante, nos acordamos de León un poco más pequeña, más árida, ahora vemos una ciudad súper cosmopolita, carretera, hoteles, la infraestructura ha crecido muchísimo…

“Yo tengo familia aquí, mi mujer es de León y trato de venir aquí cada año, no veo mucho el cambio, pero mis compañeros dijeron: ¡Hace 9 años que no veníamos aquí! Veníamos al Jardín de las Aves, increíble y es fantástico volver a tocar y esperemos encantarle a la gente”, compartió.

Francisco Céspedes, cantante y compositor

Durante una de sus visitas a la ciudad, Francisco Céspedes se dijo fiel amante de las bellezas leonesas y del calzado.

“La ciudad me encanta, el único par de botas que tengo son de Cuadra, de aquí de León, he tenido dos novias y que no puedo decir el nombre porque una de ellas es casada”, dijo en entrevista.

La ciudad se encuentra entre sus recuerdos, cuando hace 16 años comenzaba: “Venía aquí hace 15, 16 años, a inicio de mi carrera, en mis tiempos de mi vida loca”, recordó.