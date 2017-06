Encaran ¡el mejor reto!

LEONEL GARCÍA

El integrante de Sin Bandera se estrenó en 2014 como papá de un bebé varón; desde ese momento trata de compartir el mayor tiempo que pueda con su familia.

“Es difícil luego no estar en la casa. A mi hijo no le es fácil porque a veces estoy y otras no. Pero lo más bonito de este mundo es tener un hijo, cuando te involucras con la relación, que confiere en sacar las mejores cosas de ti, eso es el verdadero trabajo. Te hace cuestionarte de tus principios, de lo que dices y te transforma; es bello tenerlo cuando realmente te interesa, porque uno de los problemas actuales es que hay mucha gente que no se interesa por su papel como padres, o que la familia no funciona.

Los valores se enseñan en casa, y actualmente no está sucediendo no sólo en México, sino en todo el mundo; falta mucha empatía y eso se enseña desde casa, y el punto es que esto es la base de la descomposición social, el que no haya responsabilidad porque no hay empatía por los demás y eso lo muestran los padres”.

¿Apoyarías a tu hijo en la industria musical?

“Sí, si quiere hacerlo tiene mi apoyo, yo recibí el apoyo de mi papá que era ingeniero y nunca se dedicó a la música, con todo el temor del mundo me respaldo y si mi hijo así lo quiere también lo voy a apoyar; no sólo en la música, si quiere ser contador o cualquier vocación, deseo que haga lo que le apasione y si quiere dedicarse a la música le diré que es algo muy divertido, y que estoy con él”.

EUGENIO DERBEZ

El comediante tiene cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y

Aitana.

Y a pesar de que en los últimos años su fama ha crecido exponencialmente, principalmente en los Estados Unidos, sigue pendiente de sus retoños, quienes han seguido sus pasos en el mundo del espectáculo.. Sólo falta Aitana.

Es Vadhir quien cuenta que su papá da muy buenos consejos.



“El principal consejo es que nos preparemos. Algo que me ha dicho, porque de repente le estoy echando hue... y así, él me dice: ‘Oye, acuérdate que el tiempo se pasa de volada. Necesitas prepararte. Nunca sabes cuándo te va a llegar una buena oportunidad, y necesitas estar listo para aprovecharla”.

JORGE ORTIZ DE PINEDO

La familia OrtIz de Pinedo es una de las más sólidas del mundo del espectáculo. Así como un panadero le muestra a su hijo el oficio, los Ortiz de Pinedo mantienen la tradición.

“Desde pequeño lo he acompañado a los foros de grabación (a Jorge Ortiz de Pinedo), a la televisión, cine, entonces cada uno de nosotros hemos ido tomando ciertas partes de todo esto. Mi hermano Pedro es un gran productor de teatro, Mi hermano Óscar hace las adaptaciones de las obras, es un erudito, por supuesto mi padre, que ha sido actor, productor, director desde hace mucho tiempo.

Junto con mi padre soy el productor asociado y me encargo de hacer la giras, es un negocio familiar; así como algunos familias tienen fabricas de telas y uno de los hijos pone una sucursal, así somos.

Nosotros nos dedicamos al teatro, a los espectáculos, giramos, otros escribimos, otros producimos, pero todos estamos de la mano, muy amparados por mi padre, un hombre sumamente trabajador, al que todos admiramos muchísimo yo particularmente gozo de una gran admiración.

¿Qué le has aprendido?

Mi ‘jefe’ me ha enseñado todo lo que sé de este negocio, a ser responsable, honorable, a no defraudar al público, a los socios... todas estas enseñanzas de vida y teatro, se las agradecemos muchísimo porque estamos tan orgullos de tenerlo y que sea reconocido.

No conozco un hombre más trabajador que Don Jorge Ortíz de Pinedo, pensamos mis hermanos y yo que debería ser menos trabajador porque eso nos obliga a dar más, pero al contrario, nos obliga a estar a la altura del ejemplo y tesituras”.

JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN

Cuando el hijo de un reconocido cantante decide dedicarse a la misma profesión que su padre, se enfrenta a dos situaciones: la presión y la etiqueta de la trayectoria.

José María Napoleón opinó sobre su papel como padre, y cómo ha apoyado a su primogénito: José María Napoleón Jr.

“Él ya está haciendo el suyo, y espero que así como apunta ojalá dispare en el buen sentido de la palabra; siempre es muy difícil porque uno nunca sabe en esta carrera. Si uno supiera qué canciones van a funcionar, pues haría muchas.

Lo que hemos estados haciendo (con su hijo) fue el dueto de “Hombre” y lo que hago es apoyarlo, porque si no servimos para eso los padres, ¿para qué? Es muy difícil pero cada quien tiene su don de apoyarse y él tiene lo suyo, espero que le vaya bien porque también es compositor”.

¿Qué consejos le brinda?

“Que trabaje muy duro, lo mismo que hice yo, todos los días luchaba por subir un peldaño y si en uno me resbalaba era estar ahí, porque ‘Santo que no es visto no es adorado’ y ‘El que no sueña no intenta’, muchas cosas le digo.

Yo lo que hice fue por necesidad, yo quería ayudar a mis padres y, cuando lo vas consiguiendo, luego sigues tu vocación por gusto. Si hubiera varias fórmulas para guiar a los hijos uno se las daría, pero lo que sé es que hay que luchar día tras día, con trabajo y trabajo.

También le he enseñado sobre la humildad, a tomarse el tiempo y una foto con los que nos siguen, porque nadie merece tanto el respeto como quienes te apoyaron. La gente agradece la humildad y sino lo eres, no sirves para esto”.