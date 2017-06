Está en busca de su camino

Fer Casillas decidió dejar la comodidad de una banda para arrancar su proyecto en solitario.

La regiomontana presentó su nuevo Ep “Strangers”, cuyo sencillo “Whitout You” se convirtió en la bandera de este proyecto.

“Tomar la decisión de volver a empezar fue arriesgado, pero al final es bueno sentir esta libertad creativa, en la que ya por fin hago lo que realmente me late, lo que siempre me ha gustado tocar y estar en contacto con mis influencias musicales”, platicó vía telefónica con am.

Junto con Priscilla Orfanos, Fer formó hace seis años la banda Las Delailas cuya influencia, se siente en este nuevo material.

“Me vine a vivir a la Ciudad de México y lo que queríamos era seguir tocando, estar haciendo música y dijimos (Priscilla y ella), que cada quien empiece a trabajar con su carrera de solista, fue una decisión que tuvimos a la par.

“La mayoría de las canciones de este disco eran canciones viejas, que no entraron al proyecto de Delailas, porque eran en inglés y porque no se acercaba tanto a lo que era el proyecto; algunas la tengo desde hace 4 años”, explicó.

Este proyecto cuenta la historia de Fer en tiempo real, de sus experiencias en una relación y la despedida de conocidos que se volvieron extraños.

Las notas del jazz, soul y Rhythm and blues, fueron producidas por Pablo González Sarre, bajista de jazz e integrante de Los Claxons.

Por lo pronto, Fer se encuentra en promoción y girará para una importante cadena de tenis, con el lema “Now Girls Rule”.

“A finales de agosto voy a presentar el sencillo del próximo disco. Por ahora, estoy en proceso de composición del nuevo disco... Ahora soy yo sola, y es un poquito raro el proceso porque es reencontrarme en esta composición, pero es padre, todo esto va bien, estoy agarrando temas de la experiencia de ser un músico, nuevas situaciones amorosas, o lo que me encuentro en el camino”, finalizó.

A Fer casillas se le puede encontrar en Facebook como: @FerCasillamusic.