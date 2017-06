Abandonan camellones

En distintas zonas de la ciudad es evidente la falta de limpieza, mantenimiento y riego en las áreas verdes, principalmente en los camellones.

Durante un recorrido que realizó am por varios puntos, se pudo constatar el descuido por parte de la Dirección de Parques y Jardines de León, así como la falta de cultura ambiental de algunos ciudadanos que usan los camellones como depósitos de basura.

Parte del camellón de la avenida Antonio de Silva y la calle Lucero, en la colonia Villa Insurgentes, sirve como estacionamiento de una abarrotera y de un negocio de renta de mobiliario para fiestas.

Una empleada de este último, al ser cuestionada sobre el mantenimiento y limpieza del lugar donde estaban estacionadas tres camionetas, respondió molesta que tenían permiso del Municipio para usar esa parte del camellón como estacionamiento.

“Tenemos permiso, pero el Municipio es el encargado de venir a limpiar. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y limpiamos donde están los vehículos, nada más”, respondió tajante.

María Isabel González, vecina de la misma zona, dijo que el tiradero de basura en los camellones es un problema porque con las lluvias se tapan las coladeras.

También mencionó que aunque los árboles tiran muchas hojas, es necesario que los poden y pasen a limpiar.

“Ahorita con la lluvia no han barrido y hace falta porque las hojas se van al drenaje. Los árboles están muy altos y no sé por qué el comité de colonos no ha solicitado la podada de esos árboles”, expresó.

Javier Gómez consideró que pareciera que la Dirección de Parques y Jardines se espera a que lleguen las lluvias y consideró que personal de Aseo Público también falla.

“Fallan mucho los de la basura y hace falta que rieguen las plantas, que no se esperen a que llueva; urge que las rieguen para que vayan retoñando los árboles porque están sin color, muy secos”, dijo.

Sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, a la altura del bulevar Francisco Villa, el dueño de una tienda de abarrotes dijo que sí acuden a limpiar los camellones, pero que nunca riegan los árboles.

Además, aseguró que algunos vecinos tiran la basura en uno de los camellones laterales.

“De hecho ahí es donde se pone la basura, has de cuenta que ya tomaron ese lugar para depositarla ahí todos, al menos toda esta callecita. A mí no me gusta, pero ya cada quien”, lamentó.

La vegetación y árboles del camellón del bulevar María Dolores también están secos y descuidados.

Habitantes de la zona lamentaron la falta de interés y atención por parte de la Dirección de Parques y Jardines, pues aseguraron que su personal no acude desde hace tiempo.

“No veo que le den mantenimiento, se supone que deberían de darle, a veces sí andan barriendo. Pero a los arbolitos les falta su podadita y echarles agua. Pienso que de vez en cuando sí se necesita. Para acá no se ve que vengan”, mencionó Eulalio Mandujano, vecino.

Fernando Reynoso, empleado de una tienda de botanas ubicada sobre dicha avenida, dijo que es lógico que el mantenimiento se requiere, no diario, pero sí de manera periódica.