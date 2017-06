Busca oficial federal dejar a su hija un mejor país

Ser policía federal es una labor que requiere de muchos sacrificios, pero no por eso Juan Carlos Aguilar Ramos, inspector general de la Policía Federal en el estado, deja de asumir su cargo con orgullo y dedicación.



Pero además el oficial es papá y esposo. Narró que está casado desde 2007 y que tiene una hija de seis años cuyo nombre es María.



Formar parte de la corporación a veces no le permite estar presente en los festejos familiares como hoy que se celebra el Día del Padre.



“Yo trabajaré este día, pero con la motivación de que realizaré acciones que protejan a la sociedad”, dijo Aguilar.



Con 16 años en la corporación Juan Carlos platicó que decidió ser policía porque su papá fue militar.



“Mi intención era estar en la milicia, después mi papá platicó conmigo y me sugirió que hiciera una carrera y estudié contabilidad y después me invitaron a formar parte de la Policía Federal”, relató.



Juan Carlos dijo que pertenecer a la Policía Federal es un proyecto de vida y una forma honesta de vivir.



Además señaló que ser un elemento de la Policía Federal implica estar dispuesto a combatir los delitos y proteger a la ciudadanía.



“Hay riesgos sobre tu vida, tu integridad y en el entorno familiar, incluso en las instalaciones de la corporación hace algunos años llegamos a tener algunos atentados, pero finalmente esos son los gajes del oficio”, recordó.



Mencionó que en los 16 años que lleva de servicio, un momento muy difícil para él fue cuando no pudo estar cerca de su esposa cuando perdieron a su primer bebé.



Sin embargo, no se dieron por vencidos y por fin lograron tener a María, de seis años.



“Intento dejar un país mejor para mi hija y para la sociedad, eso me motiva y eso es lo más importante para mí”, finalizó.