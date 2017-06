Cumplirá Óscar Flores con donación: Botello

La ex presidenta municipal, Bárbara Botello Santibáñez, aseguró que el empresario Óscar Flores Pérez va a cumplir con la donación de tierras para el bulevar Las Joyas.

“Mis adversarios siempre han querido desvirtuar y minimizar la importancia de haber hecho el primer parque industrial de León, es un parque que está generando miles de empleos para miles de familias leonesas que les brindará una mejor calidad de vida.

“Un parque industrial que fue negado por mucho tiempo con pretextos absurdos, con el único fin de favorecer a algunos que no querían que se lograra”, aseguró la ex Presidenta Municipal de León, Bárbara Botello Santibáñez.

am dio a conocer ayer que Óscar Flores, aunque prometió, se arrepintió de donar 6.4 hectáreas de su terreno, en donde se construyó el bulevar Las Joyas y ahora sólo donará 1.7 hectáreas.

El dueño de Inmobiliaria Floper conservará en su poder los camellones y la superficie que corresponde al tercer carril que aún no se pavimenta y las banquetas.

Pese a que el convenio con la actual administración está por firmarse, Botello Santibáñez aseguró que el problema no se trata de Flores Pérez, sino de la falta de seguimiento y trámite del gobierno.

“Ya basta de polémicas baratas, de pretextos y mentiras del Gobierno Municipal, las cosas se hicieron bien, apegadas a derecho y con compromisos serios.

“El señor Óscar Flores se comprometió y va a cumplir. Sin embargo, sería importante que este medio publique, que nuevamente el asunto está atorado en el Municipio, que ha sido incapaz de hacer el simple papeleo necesario para finiquitar el asunto”, acusó la priísta y hoy diputada federal.

El empresario Óscar Flores prometió donar 6.4 hectáreas para continuar el bulevar Las Joyas./ Foto: Archivo

Analizan regidores caso

Los regidores Salvador Sánchez Romero y Sergio Contreras Guerrero, presidente y miembro respectivamente de la Comisión de Desarrollo Urbano, aseguraron que el caso de la donación de tierras para el bulevar Las Joyas tendrá que ser analizado en dicha comisión.

“Porque si está obligación o este compromiso no se encontraba apalabrado en un documento, lamentablemente las acciones que en ocasiones se hacen por buena fe pueden terminar así, en compromisos o promesas incumplidas”, indicó Contreras Guerrero.

“Yo creo que al final del camino, cuando alguien ha recibido de cierta manera por vía directa o indirecta algún beneficio de plusvalía por las acciones u obras que se han realizado aledaños a su propiedad y se ha comprometido a hacer alguna donación en beneficio de la población, de nuestra ciudad, creo que es importante honrar y mantener la palabra”, añadió.

El edil del Partido Verde subrayó que en este tipo de acuerdos es importante establecer en un documento los compromisos, pues como reza el dicho: papelito habla.

También el panisra Salvador Sánchez Romero manifestó que Óscar Flores debe cumplir con la donación de tierras para el bulevar, independientemente si haya sido de palabra o no, además de que se debe diseñar una política pública que por un lado proteja y favorezca a la ciudadanía, y por otro no entorpezca con burocratismos la actividad económica de los desarrolladores.

“Óscar está perdiendo dos oportunidades, primero de privilegiar la palabra y hacer ver que aunque las cosas se pactan de palabra y después se formalizan por escrito, se puede mantener un nivel de confianza, y por otro lado está perdiendo la oportunidad de regresarle a la sociedad solamente una parte de lo que ya se ha beneficiado con las obras”, finalizó Sánchez Romero.

Exigen empresarios investigación

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), considera que Óscar Flores debería de cumplir con su ofrecimiento original de donación de tierras para el bulevar Las Joyas, dado que fue parte de la negociación en su momento.

“Por otro lado, sería igualmente importante clarificar y establecer responsabilidades en la administración anterior, acerca de la aplicación de estos 350 millones de pesos provenientes de la Federación, que al parecer no cumplieron su propósito, que era dar un acceso digno a los habitantes de Las Joyas; incluida en esta revisión, la omisión del convenio de donación por las 6.4 hectáreas en cuestión”.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Guillermo Ramos Mena, dijo que la aplicación de los recursos debió haberse hecho a través de un contrato.

“Me parece que todo el desarrollo de Las Joyas, en la administración de Bárbara Botello, siempre estuvo lleno de suspicacias, de mucha incertidumbre, de muchas dudas. Y con esto no quiero decir que Flores haya incurrido en alguna irregularidad”, opinó.

Plantea al Municipio demandar

El ex presidente del Colegio de Abogados de León, Luis Sandoval Ascencio, afirmó que el Municipio de León puede demandar al empresario Óscar Flores Pérez, quien se niega a entregar 6.4 hectáreas para el bulevar Las Joyas.

Para Sandoval, pese a que nunca hubo un acuerdo respecto a los terrenos a urbanizar, consideró que es responsabilidad de los servidores públicos, quienes a través de Obra Pública Municipal autorizaron la urbanización en terrenos ajenos, y más aún si no se contaba con un convenio de permuta o de donación.

“Para empezar, tenemos ahí un problema de carácter administrativo de funcionarios públicos, que hicieron esta obra sin contar con el documento que lo avale, esto por parte del Municipio. Por parte del particular, Óscar Flores, queda claro que hay abuso por parte de él, quien legalmente hablando no autorizó la obra. Por lo tanto, el Gobierno local puede llevar a cabo acciones legales en contra del particular. Estas acciones pueden ser de carácter penal o de carácter civil”, puntualizó Sandoval.

En materia penal, el Municipio tendría que acreditar de fraude, delito o engaño al particular. Si fuera civil, el Municipio tiene que demandar al particular sobre la escritura en virtud de que hubo un convenio, aunque no fue firmado.

Y si existen testigos que acrediten que el particular se obligó a hacer la donación del terreno y, al no hacerlo, el Municipio podría acudir a una instancia judicial de carácter civil para obligar al particular a que cumpla, concluyó.