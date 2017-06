Municipio puede demandar a Óscar Flores: Luis Sandoval

El ex presidente del Colegio de Abogados de León, Luis Sandoval, afirmó que el Municipio de León sí puede demandar al particular Óscar Flores quien se niega a entregar terrenos del bulevar Las Joyas.

"Jamás hubo un acuerdo respecto a esos terrenos a urbanizar. Es responsabilidad de los servidores públicos y de obra pública al haber hecho o autorizado que se haya hecho una urbanización en terrenos ajenos o terrenos con los que no se contaba con el convenio tanto de permuta o ya se de donación. Para empezar tenemos ahí un problema de carácter administrativo de funcionarios públicos que hicieron esta obra sin contar con el documento que lo avale, esto por parte del Municipio", dijo.

Por parte del particular, Óscar Flores, queda claro que hay abuso por parte de él quien legalmente hablando no autorizó la obra.

Por lo tanto, el gobierno local puede llevar a cabo acciones legales en contra del particular. Estas acciones legales pueden ser de carácter penal o de carácter civil.

En materia penal el Municipio de León tendría que acreditar de fraude, delito o engaño al particular.

Si fueran acciones civiles el Municipio tiene que demandar al particular sobre la escritura en virtud de que hubo convenio aunque no haya sido firmado y si existen testigos que acrediten que el particular se obligó a hacer la donación del terreno y al no hacerlo acudir a una instancia judicial de carácter civil para obligar al particular Óscar Flores a que cumpla, subrayó.

El Municipio sí puede demandarlo, sí se puede hacer, concluyó.