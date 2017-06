‘Ser policía y papá es un orgullo’

Entre semana viste de azul para cuidar a los leoneses y el sábado es universitario para llegar a ser un abogado de éxito del que estén orgullosos sus cuatro hijos y esposa.

José Nicolás Rangel Sánchez, de 32 años, es un policía raso, asignado a la zona rural, que desde hace nueve años ha entregado su tiempo, honestidad, lealtad y esfuerzo para ser un policía municipal de León.

Nico, como lo llaman sus compañeros, no olvida sus objetivos y desde que entró a la corporación, buscó la oportunidad de crecer para sacar adelante a su familia.

De domingo a viernes es un policía de tiempo completo, apenas sale de turno y llega a casa para disfrutar lo que le queda del día y ponerse al corriente con sus hijos y esposa.

Los sábados, desde temprano, se arregla y alista sus cosas, pero no para salir a patrullar la ciudad, sino para llegar puntual a sus clases, pues la licenciatura en Derecho ahora se ha vuelto una meta más.

“Mi meta es terminar la carrera, si Dios me lo permite, buscar oportunidades en la misma corporación o donde se me permita, para seguir aprendiendo, pero superándome”, platicó José Nicolás.

Luego del estudio, tiene que presentarse en la delegación y ponerse al tanto en su turno, pues aunque le han permitido estudiar, en la Policía no debe bajar la guardia.

Evelin, de 11 años; Emiliano, de 9; Fernanda, de 4; y Tadeo, de 2, saben que su papá no estará con ellos todos los días, pero cuando lo ven uniformado o en su patrulla, el orgullo los llena por completo.

“El ser policía y papá es una satisfacción enorme, no me cuesta trabajo una con la otra, pero sí me ha ayudado a educar a mis hijos mejor y con más autoridad. Ser policía es una satisfacción enorme, el sólo poder ayudar a la gente”, narró el policía universitario.

Nico no celebró este Día del Padre como hubiera querido, con sus hijos, su esposa y padres, pero el sábado, luego de ir a la universidad y de terminar con su turno en la Policía, volvió a casa para disfrutar el resto de la noche junto a su familia.