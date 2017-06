Los asaltos a mano armada y los robos de carteras y celulares son cosas de todos los días en los paraderos y taquillas del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Taquilleros de los paraderos han sido asaltados hasta nueve veces en lo que va del año, de acuerdo con testimonios recabados por am en un recorrido por las instalaciones del SIT del bulevar Venustiano Carranza y Torres Landa.

“Yo he sufrido dos robos, uno en Soledad a mano armada, se llevaron como 800 pesos, porque acababa de meter billetes a la caja”, dijo una de las víctimas.

La semana pasada, durante el evento “SIT se moderniza”, los conductores pidieron al alcalde Héctor López Santillana apoyo para garantizar la de seguridad en el transporte público de León.

Paola, una de las operadoras solicitó “garantizar un servicio publico de transporte acorde a las necesidades de nuestros usuarios” y externó que los “asaltos y robos a nuestros usuarios, son el pan de cada día”.

“Se necesita más seguridad, que regresen los vigilantes que había en los paraderos y dentro de la oruga. A veces vamos todos muy apretados y ahí mismo sacan el celular o roban las bolsas. Yo no he sido víctima, pero mi hija sí, ya van dos veces que la asaltan arriba de un paradero, le roban su bolsa”, opinó María de Lourdes, usuaria del SIT.

Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León, reconoció que hay una cantidad importante de robos, sobre todo en la periferia de la ciudad, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública de León los apoya con vigilantes incógnitos, para tratar de inhibirlos.

“Han implementado unos operativos con gente que va vestida de civil para tratar de inhibir este tipo de actos en el transporte público, sin embargo los asaltantes han aprendido a sortear también de alguna manera este tipo de operativos”, señaló.

Por los asaltos a los taquilleros dijo que han procurado que estos tengan la menor cantidad de dinero posible, para que corran menos peligro y han tratado que algunos paraderos tengan cámaras de vigilancia, que ayudan a su protección.

Villaseñor comentó que les había dado resultados separar en el primer vagón a la población vulnerable como mujeres, niños, embarazadas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

“Necesitamos reforzar esa campaña para no hacerlo voluntario sino obligatorio, pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para que comprendiera, porque ese tipo de actos nos ha dado muy buenos resultados, bajaron también los tocamientos a mujeres, asaltos, intimidaciones, etcétera”, manifestó.

Víctimas frecuentes

En un recorrido que hizo AM por seis paraderos, los taquilleros reconocieron que existe un problema de asaltos y robos en las instalaciones del SIT, e identificaron la zona que va del monumento a la madre hasta San Miguel como una de las más inseguras.

“La taquilla de Villanueva (sobre Venustiano Carranza) sí la han asaltado, ha sido asalto violento, a mano armada y las personas que han estado aquí en taquilla se han alterado. La zona sí está sola, pero también hay mucha delincuencia, aquí a la vuelta hay una banda de cholos y en San Miguel que queda cerca, también hay mucha delincuencia”, dijo uno de los taquilleros.

Los taquilleros entrevistados, que pidieron omitir sus nombre por temor, indicaron que además de ser víctimas de asaltos, frecuentemente son testigos de robos a pasajeros no solamente con armas blancas sino con pistolas y consideraron que hay poca vigilancia y rondines de la policía.

“En la taquilla de Fresnos los han asaltado, les han arrebatado los celulares a los usuarios, pero también en ese aspecto es una impertinencia que estés con un celular en la calle porque tiendes a provocar a la delincuencia”, indicó uno de los empleados del SIT.

Señalaron también que cuando reportan un asalto los policías no acuden rápido.

“Siento que hace falta que las autoridades atiendan más rápido el llamado, muchas veces ese tipo de situaciones se evitaría y que obviamente haya más rondines en la zona. En las taquillas más solitarias o donde hay más índice delictivo sí debería haber guardias”, opinó el taquillero.

El paradero San Miguel es otro lugar frecuente de asaltos, de acuerdo con testimonios recabados por am.

“Hay un hombre que vive por la zona, tiene años asaltando y es el mismo, trae pistola, a mí ya me toco en esta parada, ya van como unas nueve veces. Hace falta más rondines, pero también está la situación de que nos asalta y la gente se burla porque la caseta (de Policía) incluso está aquí enfrente, y esta persona roba a la hora que sea, solo espera que esté solo”, dijo una de las víctimas.

Los paraderos de La Soledad y Fresnos también han registrado asaltos.

“De robos a pasajeros hay casi diario en toda esta zona, carteristas y también llegan a la brava con arma de fuego, ya casi no se ve arma blanca, puro calibre grueso, yo creo que por eso ya ni la Seguridad Pública quiere intervenir”, indicó una de las víctimas.

Da lo mismo si denuncia uno o no, consideró Juan Lara, un usuario del SIT “eso no arregla nada, agarran a los asaltantes y a los tres días los sueltan. Yo fui víctima en otro paradero y luego ve uno a estas personas en otros lados. Mejor ya no cargo nada, solamente lo indispensable”.

Dos asaltos en dos minutos

AM tiene en su poder dos videos captados por cámaras de seguridad de los paraderos del SIT en los que se puede ver con claridad cómo los asaltantes llevan a cabo los robos.

En un video un hombre con cachucha, playera roja, pantalón de mezclilla y una chamarra en la mano en la que al parecer guarda un arma, llega a las 09:27 p.m. al paradero de Trigo, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

Las imágenes muestran al asaltante al parecer intentando abrir la puerta de la taquilla mientras intimida al taquillero con lo que podría ser un arma. Se aprecia que el taquillero entrega el dinero e incluso se ve que lanza billetes por entre los barrotes. El agresor se retira cuando se acerca una oruga a la parada y baja a los usuarios.

Cuando la oruga se va, vuelve el asaltante, son las 09:29 p.m. Con el arma oculta bajo la chamarra que trae en la mano otra vez amenaza al taquillero, quien le da más dinero. En la imagen se ve a otro hombre en la parte de afuera del paradero, que al parecer lo esperaba. Después del atraco ambos se van corriendo.

En otro video se grabó otro asalto, en el que con toda claridad se ve cómo el delincuente usa una pistola para amenazar al taquillero y cometer el robo en menos de un minuto.

El asalto ocurrió a las 09: 26 p.m. en el paradero de Moctezuma, en la colonia Obregón. El video muestra a dos hombres con playera blanca, pantalón de mezclilla y cachucha que se disponen a entrar, pero solo uno lo hace. Saca una pistola y amenaza al taquillero.

Segundos después se observa a una persona de aseo público afuera de la taquilla, quien también fue intimidado. El taquillero entrega el dinero y el agresor escapa va con el otro hombre que lo esperaba afuera. El crimen dura alrededor de medio minuto.