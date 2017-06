Hormona (Parte III)

›› Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. ‹‹

Quino

En un mismo grupo de pubertos, pueden convivir muchachos de aspecto imberbe, con chicos que, con las hormonas a tope, denotan caracteres sexuales secundarios muy evidentes. El sexo opuesto, entonces, ejerce un gran magnetismo.

La curiosidad por saber es imperativa. Buscamos una identidad que, al inicio, se construye con una fuerte admiración de celebridades, y luego, por la identificación con amigos. Más tarde se afianza la orientación sexual adulta.

Cuando el adolescente compara la información recibida en casa, con la que obtiene en el exterior, advierte profundas diferencias.

Conversar sobre sexualidad es un proceso que abarca todas las etapas del desarrollo y no sólo la adolescencia. Hacerlo repentinamente no es lo mejor. El entorno del joven –sobre todo los cuates- lo abastece de datos. Es difícil de aceptar, pero el muchacho investigador no confía en la familia como fuente de verdad. Escondernos o levantar muros, no evitará que ellos sigan indagando.

En 1974, cinco mozalbetes decidimos ir a comprar la revista Playboy de importación, ya que contenía en sus páginas a la actriz Isela Vega en traje de rana. La misión era de altísimo riesgo, toda vez que en aquellos días –y todavía en muchos lares-, la sexualidad de los adolescentes era un secreto mejor guardado que el código enigma o las cuentas bancarias de Duarte, Moreira y Montiel, digo, por citar a algunos. Si éramos descubiertos, más nos valía tener una coartada; pero no la teníamos.

Nos arremolinamos a la entrada. El local empezaba a llenarse. Las publicaciones estaban divididas por secciones. Alberto, diseminó su estrategia:

Mario y Edgardo, en la entrada para echarnos aguas. Yo me voy detrás de Marcos para que no la vaya a regar. Fofo, tú te entretienes donde está lo de Disney.

¿Disney? –Fofo protestó: -¡Eso es para niños!

Alberto puso los ojos en blanco.

¿Cuántos años tienes, bobo?

Catorce -contestó el interrogado.

¿Ya ves? Eres el menor.

Además tienes cara de menso -terció Marquitos.

Antes de que aquello explotara, Alberto nos empujó y nos introdujimos a la tienda. Mientras avanzábamos, nos dirigimos señales cómplices para asegurarnos que todos ejecutaríamos el rol a la perfección.

Cuando Marquitos se acercó al objetivo y estaba a punto de tocarlo, notó la mirada escudriñadora de una señora. Tratando de disimular el sudor que le escurría por diversas regiones que no vale la pena especificar, habló:

Nos encargaron un trabajo de la escuela.

La señora se alejó, moviendo la cabeza de izquierda a derecha.

Por estar viendo la escena, no reparé en un señor bigotón que entró.

Es el alcalde Lozano. Siempre viene por el periódico de México –me confesó Edgardo.

Marquitos hizo un nuevo intento. Estiró la mano y entrecerró los ojos. Trastabilló.

¿Te sientes bien, muchacho?

Cuando abrió los párpados, tenía al alcalde frente a sus narices.

Su faz se congeló. Atinó a decir:

¿Sabe el precio del Mecánica Popular?

El caballero se rascó el mentón:

No, pero creo que está del otro lado.

En cuanto se libró de curiosos, Marquito tomó la revista y atropelladamente llegó a la caja, con nosotros detrás de él. El empleado del mostrador miró con desenfado la mercancía y no reparó en los cinco pubertos, cosa que nos alegró el corazón. Luego levantó la cara y gritó a todo pulmón:

Oye, Pepe, ¿el Playboy regala boletos para la película de Isela Vega o se cobran aparte?

Cincuenta pares de ojos giraron en nuestra dirección. Me pareció percibir un poderoso reflector apuntándonos, ruido de sirenas y gritos de ¡están rodeados!

Luego de muchos años, no he entendido por qué mis amigos emprendieron la fuga como si fueran asaltantes de banco. Miré al absorto dependiente. Buscaba una explicación.

Niños- Le dije, encogiendo los hombros.

De un cesto tomé una hoja parroquial con la clasificación de las películas y salí arrastrando los pies.