Recuerdo a mi tía Elena que en paz descanse. Quejándose siempre de los hombres. ¡Son unos malditos! Solía decir. Les echaba la culpa de todo lo que le pasaba.

Divorciada y con dos hijos, luchaba por darles lo mejor. El esposo después de separados, no quiso hacerse responsable. Desapareció por un tiempo y después quiso aprovechar el tiempo perdido. Elena ya no quiso que sus hijos supieran más de él.

Se levantaba muy temprano. Después de llevar a los niños a su escuela, se iba a su trabajo en el cual tenía el puesto de telefonista. Salía ya por la tarde noche, lo único que quería hacer es ver a sus hijos y descansar un poco. El fin de semana trabajaba medio día para que le alcanzara a pagar todo y darles una mejor vida. Todo giraba alrededor de ellos. Hacía un esfuerzo sobre-humano.

A todo el que le contaba su historia, mencionaba que ella era padre y madre.

Un día, después de salir de su jornada laboral y estar realmente cansada de luchar, decidió ir al parque cerca y respirar un poco de aire fresco. Observó como un niño jugaba con su padre. Lo tomaba con fuerza para subirlo a los juegos. Se calló el pequeño. Su padre se agachó, lo abrazó y le dijo: ¡Yo te cuido hijo, si no está tu madre, estaré yo!

Elena escuchó esas palabras y le llegaron al corazón. Se dio cuenta que jamás existirá un padre y madre a la vez. Ella, aunque haga extraordinariamente su papel de madre, siempre será la madre maravilla. Descubrió que el padre es irremplazable. Sabía que aunque ella no podía cambiar el pasado, podía hacer su mejor papel sin reemplazar a nadie y aceptando la ausencia del padre. ¡Feliz día del Padre!

Gracias por



sus preguntas





Soy divorciada y mi ex esposo no quiere involucrarse lo suficiente con nuestros hijos. No asiste a la escuela en eventos importantes como el día del padre, no le importan. ¿Qué puedo hacer? Lucero.

¡Hola Lucero! Primeramente es importante que seas consciente de cómo te expresas de tu ex esposo ante tus hijos. De eso depende que ellos quieran convivir con él. Recuerda que tú no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Lo que sí puedes hacer es llegar a un acuerdo con él y dejarle ciertos momentos importantes, como el ir por sus hijos a la escuela ciertos días, que realice actividades divertidas con ellos como ir al cine, realizar un deporte.

Si después de eso, aún se niega a involucrarse, haz tu mejor papel como madre y deja que el tiempo hable por si mismo. De esa manera estarás satisfecha por dar lo mejor de ti.

Gracias por sus preguntas, las contestaré en la medida de lo posible.

Recuerda: la felicidad es de quien la trabaja.