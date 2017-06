Fiscal, la preocupación empresarial

El Sistema Estatal Anticorrupción debería estar listo ya, pero hay focos de alerta.



La legislación avanza en Guanajuato y debe quedar antes del 19 de julio. Pero falta lo más importante que es garantizar un fiscal anticorrupción independiente.



No vaya a pasar lo que vivimos con Mauricio Romo, el auditor del Órgano de Fiscalización, que cuando terminó su período ya tenía chamba en la Secretaría de Salud. O sea, quién cree que sus auditorías fueron hechas a conciencia.



Este tema preocupa a los empresarios de Coparmex en León, que comanda Jorge Ramírez Hernández, y para eso ya agendaron una cita el 26 de junio con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso, la panista leonesa Libia Dennise García, quien lleva la batuta en ese tema.



El sector empresarial no ve nadita bien la posibilidad de que el actual procurador, Carlos Zamarripa, se quede nueve años más, ahora como primer Fiscal General del Estado (esto es posible al quedar el pase automático), sino además que la nueva Fiscalía Anticorrupción dependa del Fiscal General.



“Necesitamos un Fiscal Anticorrupción que tiene que ser totalmente independiente del Fiscal General del Estado, me preocupa que se habla de que Zamarripa pueda ser Fiscal General, ya tiene mucho tiempo ahí y el refrescar ayuda para tener visiones diferentes, pero me preocupa mucho más tener un Fiscal Anticorrupción totalmente independiente”, expresó a am el dirigente de Coparmex.



Los diputados tienen poco margen de maniobra en el pase automático del Procurador a Fiscal y en la estructura orgánica de la nueva Fiscalía General de la que dependerían las fiscalías tanto de Delitos Electorales como la de Anticorrupción, que porque así está la reforma constitucional federal.



Pero al menos en la Coparmex no están de acuerdo con eso: “Cada Sistema es independiente y se pueden hacer modificaciones y mejorar. El que dependa de fuerzas políticas limita su efectividad”, insisten.



El Fiscal General nacional y local se definirá en 2018 pero el Anticorrupción debe estar pronto.



En octubre 2013 Miguel Márquez inauguró una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la encabeza Navigio Gallardo, pero sus resultados no se conocen. La nueva figura legal tiene la promesa de ser precisamente algo distinto, autónoma y eficaz.



El otro tema en el que Coparmex pondrá lupa es en la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que luego de una convocatoria abierta que lanzará un Comité de Selección (que también falta por definir) se elijan a los perfiles con capacidad técnica y solvencia moral para empujar el que todas las reformas legales que tanto se presumen, realmente operen.



La comitiva de Coparmex que se sentará a platicar con la legisladora la conforman Jorge Ramírez, Juan Rodrigo Moreno, Pablo Marín, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb.



De acuerdo al semáforo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la integración de la legislación anticorrupción en el estado de Guanajuato avanza, es buena a secas.



“Hay una serie de temas en los cuales todavía se nota mucho el vínculo de la autoridad, no está totalmente ciudadanizado, el reto principal es encontrar los perfiles de quienes puedan ser las personas con autoridad moral y capacidad que garanticen que el Sistema funcione, el Comité de Participación Ciudadana es la parte medular”, opina el dirigente empresarial.



El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, estará en León el martes 27 de junio para reunirse con el Consejo Directivo de León, luego con jóvenes emprendedores y a las 7 de la tarde en el Hotel Real de Minas Tradicional dará una conferencia abierta al público sobre la “Agenda al 2018”, en la que el tema principal será precisamente el del Sistema Nacional Anticorrupción y la impunidad.



El jueves pasado el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, parte importante también del Sistema Estatal Anticorrupción.



Ya no es más el Tribunal Contencioso Administrativo y nace el Tribunal de Justicia Administrativa, con más facultades y una quinta sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, la cual resolverá las faltas graves de los servidores públicos y ahora también de los particulares.



El Magistrado que integre la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas será propuesto por el Gobernador y aprobado por las dos terceras partes del Congreso. Otra vez no puede ser diferente, porque el mismo esquema de nombramiento está en lo federal para el Tribunal de Justicia Administrativa que encabeza por cierto el conocido celayense extricolor Carlos Chaurand.



Otro tema toral que está pendiente por aprobar en el Congreso Local es la reforma al Código Penal de Guanajuato para clarificar y endurecer las penas a los delitos relacionados con la corrupción. La propuesta que ‘cocinan’ los legisladores incluye que los servidores públicos no obtengan beneficios procesales de ninguna manera cuando se trate de “meter mano al erario”, que el que la hace la pague.



Una comitiva empresarial se reunió hace unos días con el presidente del Poder Judicial, Miguel Valadez, y platicaron de ese asunto, y de otras preocupaciones como la impunidad de los delincuentes de todo tipo.



También está pendiente una reforma a la Ley Orgánica Municipal para modificar, ooootra vez, el esquema de nombramiento de los contralores municipales, porque hoy de ‘ciudadanos’ no tienen nada.



El Congreso Local termina ya el 30 de junio el periodo ordinario, y se espera convoquen a un extraordinario para que el Sistema Estatal Anticorrupción esté listo y arranque el 19 de julio.





El divorcio de PRI-Verde



A un año del proceso electoral en Guanajuato, la relación de PRI y el Verde está rota.



Así terminó desde la elección de 2015 donde, de principio a fin, nada más nunca se entendieron. Desde entonces el vínculo no se volvió a tejer al permanecer hoy las mismas cabezas en las dirigencias estatales, por el PRI el diputado local Santiago García, y en el Verde el doctor Carlos Chacón.



Ya sabemos que luego las decisiones de las cúpulas nacionales de esos partidos son las que deciden. Que una alianza en la candidatura presidencial obligará a lo mismo, al menos parcialmente, en lo local.



“Donde manda capitán, no gobierna marinero”, admite Chacón Calderón.



Aunque también las señales de divorcio se aprecian a nivel nacional. El periodista Pablo Hiriart reveló el viernes en su columna para el portal “Nación 321” que “en el PRI, o en el gobierno, consideran que el Verde pesa muy poco en las alianza y que tal vez podría captar mayor votación si va solo que en caso de ir juntos”. Los estrategas tricolores creen que mutuamente se quitan votos.



Y consideran que los votos que gane el Verde si va solo se los quitaría a rivales como Morena y el PAN.



Hiriart lo dice, falta ver, si es que se da el divorcio, en qué términos, amistoso o en conflicto.



“No necesitamos vejigas para nadar”, fue la expresión del dirigente estatal del Partido Verde en Guanajuato. Y es que, remató Chacón: ”ganamos más perdiendo solos, que ganando con otros”.



Y sí, por su cuenta el PVEM ganó en 2015 cinco alcaldías (Yuriria, Uriangato, San José Iturbide, San Felipe y Jerécuaro) y gobierna más población total incluso que el PRI que ganó en 10 municipios.



En coalición PRI-PVEM compitieron en 14 alcaldías y ganaron tres: Guanajuato, Tierra Blanca y Coroneo, aunque los Verdes se quejan que no tienen injerencia alguna en el rumbo de esos gobiernos.



También es cierto que a fuerza ni los zapatos entran. Podrán ir juntos, pero no irán unidos.



El presidente del PRI en Guanajuato, Santiago García, y su secretario de Organización, Pepe Huerta, no tienden lazos con los Verdes y sus estrategas, como la diputada local Beatriz Manrique y el regidor de León, Sergio Contreras. Simplemente no hay un solo acercamiento, ni de lejitos, entre ambos partidos.



El recelo es tal que al preguntarle a Carlos Chacón si ya hubo acercamiento con la dirigencia estatal del PRI, irónicamente sonrío y respondió “¿con quién?”. El divorcio en Guanajuato se firmó hace tiempo.



Por cierto el Partido Verde en Guanajuato tiene pendiente en el corto plazo la renovación de su dirigencia estatal y suena fuerte para ocupar el mando el regidor Sergio Contreras, quien tampoco ve con buenos ojos la alianza con el PRI para la gubernatura y menos para los ayuntamientos.



La votación histórica para el PVEM en León fue en 2009 con 40 mil 163 con candidato propio, Eugenio Martínez. En el 2015 en León la distribución final de votos dio al PVEM 27,800 del total de los 126,478 de la coalición PRI-PVEM-Panal que llevó a José Ángel Córdova como su candidato.



En 2006 fueron solos en León con el entonces desconocido Sergio Contreras y fueron 13 mil 067 votos. Y en 2003 fue la primera vez juntos con el PRI para lanzar sin éxito al expanista Eliseo Martínez Pérez.



Ya varemos qué postura asume en ese tema la nueva enviada del PRI Nacional a Guanajuato, la senadora chihuahuense Graciela Ortiz, presentada el viernes en la Ciudad de México a los priístas y que en próximos días pisará suelo guanajuatense con el reto de reconstruir un partido desdibujado.





Migrantes, la hora



En la gira del secretario Diego Sinhué Rodríguez por Estados Unidos, se encontró con la ‘disidencia’.



Desde hace rato un grupo de activistas a favor de los derechos de los paisanos en el vecino país han lanzado críticas por la limitada labor que, consideran ellos, realiza el Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias -creado por decreto del gobernador Miguel Márquez al inicio de su sexenio-.



Más de uno ha dicho que es bienvenido que se les entreguen licencias de conducir, Curp y actas de nacimiento a los paisanos, pero protegerlos implica muuucho más que eso, y no sienten que sea así.



Diego aprovechó su visita a California para salir un poquito de los encuentros a modo para los funcionarios y platicar cara a cara con activistas críticos, como el leonés Omar Silva, con José López, y otros de muchos años en el apoyo a paisanos como Ángel Calderón y Ángel Trejo.



Los paisanos quieren una Secretaría de Asuntos Migratorios e Internacionales., cuyo texto de entrada dice: “Actualmente el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias ha sido rebasado en objetivo, funciones y estructura, además carece de visión corporativa, transnacional, transversal e integral de la migración de origen, tránsito y destino.”



En la reunión no estuvo la directora general del Instituto Estatal del Migrante, Susana Guerra.



Los paisanos reclaman una estrategia que visualice a la migración “como un generador de riqueza directa y como el puente de desarrollo para crear nuevos esquemas de inversión, apoyo, gestión y cooperación que permitan el crecimiento económico en aéreas estratégicas en nuestra entidad”.



En Estados Unidos se estima radican aproximadamente 1.3 millones de guanajuatenses. Se calcula que de enero a noviembre de 2016, Estados Unidos expulsó a más 13 mil 389 guanajuatenses.



Diego fue receptivo y reconoció que el Instituto requiere transformarse a la nueva realidad migrante. Les dijo que por el momento es Secretario de Desarrollo Social, y no candidato del PAN, que debe respetar los tiempos y reglas de su partido y mientras tanto seguir en su chamba.



Al mismo tiempo que andaba de gira en Estados Unidos en el Congreso federal y local el PRI le tundía duro y directo: ‘que se vaya ya’.



Los paisanos le dijeron que van a empujar la representación de migrantes en el Congreso local y federal. Aunque eso ya está en la cancha de los partidos políticos a quienes los activistas pretenden acercarse, en lo inmediato adelantaron que buscarán una cita con el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade.



Entre sus cartas de prospectos para ser diputados-migrantes están las de Jorge Navarrete y Ángel Calderón. Es un tema nuevo para los partidos que no será fácil adopten, pero menos lo es para los migrantes dejar su trabajo en los Estados Unidos por tres años de chamba política en su tierra natal.



Los migrantes por años les han abierto las puertas a los políticos que viajan para tomarse al foto, y ahora esperan reciprocidad.