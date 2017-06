Marcha atrás

El olvido colectivo es uno de los mayores males que padecemos en México; que rápido se nos olvida el esfuerzo y la lucha que costó el desarrollo democrático en el país.

Fueron decenas de años en las que no se permitió, ni alentó la competencia electoral, que se mantuvo el control corporativo de distintos sectores de la sociedad, que se maniató la libertad de expresión, que se repartieron las concesiones de radio y televisión sólo a fieles al sistema. Los medios eran censurados y convertidos prácticamente en voceros de logros y realidades ficticias, dignas de la novela 1984 de George Orwell.

El secretario de gobernación era el árbitro de las elecciones, acompañado por el colegio electoral que lo constituía la Cámara de Diputados, obviamente con la mayoría absoluta del PRI. Las funciones de control y censura de esa secretaría eran tan amplías, que hasta el papel que se distribuía para los diarios era autorizado por ella, por medio de una distribuidora del gobierno, PIPSA, que prácticamente negaba la entrega del papel, insumo fundamental para los periódicos, a quien se apartara de la política autorizada y se atreviera a hacer críticas al régimen, fuera de la línea oficial.

La competencia electoral no existía y hay que reconocer el esfuerzo tesonero del PAN a lo largo de su historia, de diferentes sectores de la izquierda, y de movimientos sociales como el del 68, para, como diría Maquío: abrirle boquetes al sistema e impulsar la democracia.

Pero esto muchos jóvenes no lo saben, y muchos adultos lo olvidan, por lo que vale la pena recordarles que lo sucedido el domingo 4 de junio en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, tiene similitudes con el pasado, con la intervención de los gobiernos y el uso abusivo de los recursos; y que las semejanzas despiertan inquietudes que parecían ya sepultadas, dudas y desconfianza hacia las jornadas electorales -y lo que es más grave aún-, hacia los órganos electorales que debían ser jueces imparciales de una elección.

La ausencia de democracia a lo largo de la historia de México, sepultó el estado de derecho, propició la falta de equilibrio entre poderes y ahijó la corrupción. La preocupación por preservar el poder de “los gobiernos revolucionarios” controlando los sectores claves del país significó un freno al desarrollo nacional; pongamos como ejemplo la manipulación del magisterio para convertirlo en uno de sus pilares corporativos, un soporte del régimen que al ser cooptado, desvió su principal función educadora, generando grandes rezagos en cobertura y calidad educativa, con un enorme costo generacional.

Hace apenas 21 años, con la modificación del artículo 41 constitucional y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reforzó la autonomía e independencia del IFE, al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración. Y en 2014 se crea el INE, autoridad electoral de carácter nacional, que se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.

Es cierto que es poco tiempo para la consolidación democrática, contra la historia de una nación, pero también es cierto que las malas prácticas que no se erradicaron siguieron corroyendo el avance de la democracia; los gobiernos dadores, sin contrapesos en la fiscalización, siguen usando los recursos públicos, la nómina y los programas con fines electorales por todo el país.

Los focos rojos rumbo al 18 se encienden, las estrategias y trampas que aparecieron en las elecciones de hace un año en varios estados de la república, como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, ahora se refuerzan de manera descarada y excesiva, el gobierno federal y los gobernadores de los estados están destinando recursos tan necesarios en el combate a la pobreza y la inseguridad, para ganar elecciones con candidatos a modo que no generan resultados.

Todos los Duartes, Borges, Yarringtons, Marines, Herreras y tantos más millonarios que tenemos hoy en día, son producto de esas malas decisiones. Pésimos gobernantes que superan en voracidad, incapacidad y falta de escrúpulos a quienes los antecedieron, son designados para proteger el sistema y los intereses.

No podemos dar marcha atrás, ni retroceder en las instituciones que ha costado tanto forjar; la alarma está encendida, no se acepta el olvido, vale la pena recordar, porque está demostrado con la historia de lo sucedido, que México no crece, ni prospera en la ilegalidad.

