Mis dos nacimientos

Toda mi vida es testimonio de dos cosas: del sufrimiento del abandono de mi padre biológico; del rechazo, de la soledad e incomprensiones. Y de tu amor que reestructuró todo mi ser con gestos de cariño.

Muchos maldicen el día de su nacimiento y aunque yo no fui una niña planeada ni deseada, no soy un error como muchos me dijeron. Merecí la oportunidad de vivir, y mucho le agradezco a mi mamá la valentía de recibirme en sus miedos y carencias.

Desde mi infancia yo palpé Tu presencia a todas horas. Mientras corrían mis lágrimas por los anhelos de un abrazo de mi padre terrenal, Tú me consolabas con la ternura de saberme amada desde la eternidad.

Luego conocí a mi padre biológico siendo adolescente. Sólo recuerdo una mirada fría, una distancia y unas palabras crueles salir de su boca; hubiera muerto de dolor, al sentirme despreciada, abandonada, sin protección, ni amor. Pero para ese momento ya te conocía y sabía que había nacido dos veces. Una a la vida humana, y otra a la vida espiritual, y lo que es espíritu trasciende a todo lo terreno. Por eso perdoné, y bendije a ese hombre que desgarró mi ser, con su desamor y abandono. Más tarde, al saber que murió, lo abracé y besé con mis oraciones, y le di el regalo que Tú me enseñaste: el deseo de su felicidad eterna.

Aprendí a mostrarme ante ti sin fingimientos, ni dobleces y descubrí que no te horrorizó mi miseria, sino con mayor ternura me abrazaste; entonces comprendí que las personas arañan el alma, cuando tienen su propia alma desgarrada, porque no te conocen, o conocieron un rostro desfigurado de ti, por eso aman desordenadamente. Entonces aprendí también que el dolor era parte de la vida. No una maldición. Contigo me siento como acorazada contra el sufrimiento. Y el único sufrimiento posible sería perderte.

Es verdad lo que dicen de Ti; que pruebas el amor en el crisol, pero también das los consuelos. Pues por cada ingratitud humana, me diste verdaderos amigos que me sonríen a mi paso. También me diste mi propia familia, me hiciste conocer el don de la vida en mis entrañas, y aprender amar sin egoísmos.

Además de mi familia humana, me diste una familia espiritual, la iglesia. ¿Cómo se puede vivir triste sabiendo que hay una eucaristía en un sagrario? Y cómo sentirme huérfana si duplicaste a mi mamá, dándome a María. Y por si fuera poco, me prometes un premio al final de mi camino. ¿Un premio de qué? Si todo lo das Tú, ¿qué podría ganarme yo con mis propias fuerzas? Cuando la felicidad es consecuencia del amor. Y el amor eres Tú. ¿Cómo podría vivir sin esperanza sino estuvieras Tú? ¿Cómo saldría a disfrutar de la naturaleza, sino te descubriera en ella? ¿Cómo amaría a los demás sino me enseñaras Tú? ¿Y descubrirme digna y reina de tu creación, sino me lo inspiraras tú? ¿Con qué vino insípido amaría a mi familia sino lo hubieras convertido Tú? No merezco premios, me contento con morir reposando mi cabeza en tu regazo.

Por eso no me canso de darte las gracias Padre amado, porque fuiste el hombro en qué lloré mis abandonos, la fuerza que me ha sostenido, la mano que me levantó, la mirada que me calmó, la voz que me aconsejó, la paz que me serenó, la luz que me iluminó la noche oscura, la dulzura que me dio nueva vida, el agua que calmó mi alma sedienta de amor. Y porque eres el anhelo más profundo de mi corazón.

Colaboradora del



clubdelapluma@hotmail.com