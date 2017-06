“No será santito de mi devoción…”

“El jesuita Miguel Agustín Pro y los civiles Juan Tirado Arias, Humberto Pro y Luis Segura Vilchis son fusilados por estar implicados en el atentado dinamitero en el Bosque de Chapultepec contra el candidato presidencial, cuando el pasado día 13 se dirigía a los toros. Después de un tiroteo con la guardia del candidato presidencial, la policía capturó a Tirado Arias, quien dio una pista para la captura del padre Miguel Agustín Pro, ya que el vehículo Essex, desde donde se lanzó la bomba contra el carro de Obregón, estaba registrado a nombre de Humberto Pro.” Periódicos de la época.

Las investigaciones descubrieron que los detenidos y otros más, incluido Pro, eran miembros de la Liga de Defensa Religiosa. Se reunía en la casa número 44 de las calles de Alzate, arrendada por la sobrina del obispo Ignacio Montes de Oca, y se habían propuesto asesinar al candidato presidencial.

Después del atentado, rápidamente emprenden la fuga, pero los ayudantes del candidato, que venían atrás, los siguen y les hacen varios disparos y resultó herido Nahún Lamberto Ruiz, por una bala que entrando por el cerebro le salió por un ojo; el auto derrapó y todos huyeron abandonando al herido; Juan Tirado, que llevaba manchas de sangre sobre su traje, fue aprehendido. Curiosamente, negó hasta el último momento su participación en el atentado.

A Nahún no podía hacérsele declarar; pero un policía, haciéndose pasar por su hermano, le dijo: “Nahún, soy tu hermano, quiero que me digas qué se te ofrece”. Respondió: “Dile al ingeniero Segura y a los señores Pro que se escondan, que corren peligro”.

El vicepostulador de la canonización en México, el sacerdote Amado Fernández, comentó animado “Esperemos que con el Papa Francisco, que es jesuita, todo sea mucho más fácil. El padre Pro es el mártir jesuita más popular, lo ejecutaron sin juicio de por medio, Calles ordenó su fusilamiento para que sirviera de escarmiento al clero.

En mi oficina recibo cartas de todas partes, en las que los fieles me hablan de su devoción por el padre Pro, por los muchos favores que les ha hecho...”. En 1935 empezaron los trámites “Entonces, era muy delicado proceder a beatificarlo debido a la tradición jacobina del País”.

Pero, la versión de la jerarquía eclesiástica que pretende santificarlo no coincide con la visión de los que participaron en las investigaciones, aprehensión y fusilamiento del padre Pro: “Si no fuera por el fanático curita, por Pro, yo no tendría la fama de matón y pasaría por lo que soy: Un hombre culto, fino, elegante”, son las palabras más sentidas del general que comandaba el pelotón de fusilamiento. Se trata de Roberto Cruz, un hombre encadenado al fantasma del que “quieren convertir en santo”.

De mirada más bien fija y quieta, el General viste elegante y viaja como millonario de la ciudad de México. Usa ropas blancas: Blanco el sombrero de alas recogidas, blanca la guayabera de seda, de lino blanco los pantalones. Tacón cubano en sus zapatos bicolores, café con blanco...

El General Cruz, en voz de Julio Scherer, es un hombre apasionado de 76 años de edad, que parece gozar de la vida con la misma plenitud de que se disfruta a los 35. Monta a caballo, come con apetito de atleta y va siempre con amigos por todos lados.

Está casado con una mujer de 33 años, que tiene una niña de dos años, la última de 37 hijos que ha tenido el General con otras mujeres. “Me gustan las mujeres. En mi vida siempre ha habido mujeres, varias mujeres…ellas son la tierra fértil y yo el que la siembra y la cultiva”.

A Pro, “lo encontramos en una casa de la calle Londres”, dice Cruz. “Dimos también con la casa abandonada, en Santa María de la Rivera donde fabricaron las bombas de dinamita. Encontramos indicios comprometedores y sus huellas. También el maletín de Pro, el santito. Allí estaba, en una mesa. Nunca pudo explicarnos cómo fue que su maletín con los objetos para la liturgia quedó allí. Nos dijo que lo había olvidado, que lo engañaron…”

Después de que el presidente Calles leyó detenidamente el expediente que le entregaron de la investigación, le dijo al General Cruz: “Estos individuos son implacables en sus procedimientos. Ahora fue el general Obregón, mañana seré yo, después usted. Así que dé las ordenes correspondientes, General Cruz, y proceda a fusilarlos, estamos en guerra.”

Todo se hizo como el Presidente lo dispuso; a la mañana siguiente. “Yo vi a los tres: al curita tapado con una cobija, muy arropado. ¿Para qué querrá la cobija -pensé entonces- si pronto va a estar frío y frío para siempre…?”

¿Cree usted en Dios, GENERAL?, le pregunta Julio Scherer en una entrevista: “Claro que sí, lo que no creo es tanta cosa que inventan los curitas de él.” Van a hacer santo al padre Pro, ¿qué opinión tiene al respecto? “Bueno, la Iglesia puede hacer todos los santos que quiera, a mí me da igual y me tiene sin cuidado. Pero eso sí, les digo una cosa: Que si a Pro lo elevan a los altares, como dicen los beatos, ese curita… ¡no será santo de mi devoción…!”.

En entrevista de Jacobo Zabludovsky a la madre Conchita, le pregunta que si conoció al padre Pro: “Sí, sí lo conocí, iba a mi convento, junto con León Toral (el fanático que asesina posteriormente a Obregón en el restaurante La Bombilla). ¿A qué iba el padre Pro a su convento?, pregunta Zabludovsky.

“El padre Pro estaba en Bélgica, y según dicen, tuvo una revelación: Que Dios lo necesitaba aquí para que diera su vida por la salvación de la fe, y a eso vino: Ofreció su martirio y el mío por la salvación de la religión en México.”

Cabe hacer notar que la madre Conchita, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Obregón, casó posteriormente con Carlos Castro Balda, quien estuvo en la cárcel por poner tres bombas en el Congreso; fue confidente de León Toral, asesino confeso de Obregón, y del padre Miguel Agustín Pro, que anhelaba el martirio y le confiaba sus revelaciones martirológicas.

La relación entre estos personajes no parece cosa accidental, sus acciones y circunstancias aparecen como premeditadas, incluyendo la casa arrendada por la sobrina del obispo Montes de Oca, el maletín de Pro en el lugar en que se fabricaron las bombas y el auto Essex de su hermano.

¿Mártires, delincuentes, iluminados, fanáticos o santos? Escoja usted, mi estimado lector, deberá decidir en qué categoría lo ubica. Pero, eso sí, como dijo el General Roberto Cruz: “Ese curita no será santito de mi devoción”.

Fuentes: Scherer, Julio, El indio que mató al padre Pro.

Zabludovsky, A., Tormentos, tiranicidio y pintura.