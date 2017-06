Reflexión sobre Dios, el dibujo y la compañía

E

s difícil dejarte ser Dios; si eres en mí y estoy llena de todo menos de ti, porque anhelo y me inquietan situaciones y circunstancias que me envuelven y a veces me enturbian el pensamiento y me revuelven las emociones.

Leí por ahí y me conmovió: “El hombre pobre es aquél que no sabe nada –no se apega a la forma- no tiene nada –no se apega a las cosas, y no quiere nada– asiente, acepta a la realidad tal y como es sin pretender modificarla a voluntad. Vive libre de intencionalidad. Todo movimiento del espíritu nace de la nada –del desapego- de lo que le rodea y de lo que es, porque surge directamente de la nada plena de Dios”.

Y quiero de corazón aprender a vivir con esa pobreza interior, fluyendo con lo que hay y lo que no. Decidiendo cada paso (antes decían) “para mayor gloria de Dios”, y hoy digo, para hacerle un espacio al Dios que habita en mí, un espacio sagrado, en lo cotidiano: en el andar, en el comer, en la plática profunda que a veces se da, en la risa, en la compañía y en la soledad.

En cada circunstancia de mi vida tal vez pueda elegir cada paso, cada actividad, cada placer, cada temor, elegir como hacerlo, en esa confianza que tal vez es lo que llaman pobreza de espíritu.

Un ratito así viví con Carmen, una de mis nietas, llegó el sábado a mi casa con su portafolio cargado con todos sus prismacolor y un cuaderno de mandalas para iluminar; y se me antojó pasar el día completo con ella, dibujando. Buscamos videos en youtube sobre como hacerlas y recordé el librito que alguna vez había comprado y que no había leído y que cada vez que lo miraba se me antojaba leer. Aprendí que hacerlas es una herramienta de reestructuración, sencilla, concreta. Que son dibujos centrados alrededor de un punto central, algo así como los mapas mentales, que ahí muestran ideas alrededor de un tema, una manera visual para explicar algo.

Fue lindo platicar con Carmen sobre como hacerlas, no teníamos compás a la mano, así que ella se agenció varios objetos de base redonda de distintos tamaños, que nos sirvieron para hacer la estructura de los círculos y entonces empezamos en silencio a construir nuestra mandala. Yo tenía temor porque soy malísima para dibujar, pero confié, me dejé llevar por mi intuición, como dice el librito y el silencio nos remitió a lo esencial.

Ese día no tenía expectativas de nada, compartiendo con Carmen experimenté el gozo del presente, la compañía, su cariño y yo hice espacio para que Dios lo habitara en ella y en mí y ese sábado se convirtiera en sagrado, dándose un tiempo de desapego, de gozo, de colores y creatividad. No he guardado mis colores ni mis objetos redondos esperando encontrar un rato para elegir hacer una mandala que nutra mi espíritu de silencio, disfrute y Presencia.