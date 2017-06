Buscan ampliar investigación en caso de Ruth

Ya pasaron los seis meses que la juez decretó para que Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra permaneciera en el Cereso acusado de haber asesinado a una joven.



Los restos de la víctima, Francia Ruth Ibarra, de 26 años, fueron encontrados en la azotea de un edificio de departamentos el 10 de diciembre del año pasado.



El viernes los abogados del joven debían presentarse ante el juez para aceptar o no la petición del Ministerio Público de extender el tiempo de investigación. No lo hicieron y deben acudir mañana.



De no presentarse el Ministerio Público tiene la facultad de revelar ante el juez que hay abandono de defensa, por lo que se le asignaría otro abogado a Emmanuel.



Si la audiencia programada para este lunes a la 1:30 de la tarde se inicia sin problema y en presencia de las partes, el Ministerio Público solicitaría al juez una prórroga de cierre de investigación.



El director de Procesos Penales, Litigaciones e Impugnaciones de la Subprocuraduría de Justicia, Hugo Enrique Chávez, explicó que la fiscalía pediría al menos un mes como ampliación de plazo de cierre de la investigación para culminar con peritajes e investigaciones que aún tienen pendientes y que son de vital importancia para esclarecer este crimen.



“Aunque el plazo de investigación haya sido la máxima, como en este caso fue de seis meses, si el Ministerio Público puede comprobar que hay datos de prueba faltantes y de importancia, es posible una ampliación de plazo”, explicó el Director de Procesos Penales.





Encuentran restos

Francia Ruth Ibarra fue reportada desaparecida el 3 de diciembre del año pasado.



Salió de su casa ubicada en la colonia Los Naranjos con rumbo al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, que se ubica en la Zona Centro.



Más tarde se comunicó con una amiga para acordar que a la 1 de la tarde se verían en Centro Max para entrar al cine, pero no llegó a la cita y su teléfono fue apagado.



Durante días la joven permaneció desaparecida y sus familiares acudieron a poner una denuncia.



Francia Ruth fue vista por última vez en un departamento del edificio 101 de la calle Loma de San Vicente, en la colonia San Isidro.



Ahí vivía Emmanuel Valdés Bocanegra, de 26 años y ex estudiante de Medicina.



Agentes del Ministerio Público con una orden de cateo revisaron el 10 de diciembre el departamento y otros lugares del edificio.



Encontraron ropa y una bolsa similar a la que Ruth llevaba el día de su desaparición, en la azotea estaban bolsas con huesos humanos y botes con sosa caústica y ácido donde fue disuelto el cuerpo de la joven.



El 16 de diciembre Emmanuel fue capturado en la Ciudad de México.

Temen libertad

En redes sociales familiares de Francia Ruth difundieron un escrito en el que aseguran que Emmanuel podría quedar en libertad.



“Si no se nos da el plazo se inicia la audiencia intermedia para dar apertura al juicio oral”, explicó el Director de Procesos, pero la familia prevé la liberación del presunto homicida.



“Lamentablemente el tipo al parecer es un asesino perfecto y no hay motivos para ser inculpado, según como va el caso hay un 70 por ciento de probabilidad de que salga libre de esta situación que está por concluir. Pedimos ayuda para difundir la información a la sociedad y ésta nos ayude a hacer presión”, cita el escrito.