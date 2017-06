¿Ciudades de sufrimiento o de oportunidades?

H

ace 10 años, un 40 por ciento de la población del mundo vivía en las zonas urbanas. Desde entonces, esta cifra ha aumentado casi al doble de la velocidad que el total del crecimiento demográfico, lo que equivale a casi cinco ciudades nuevas del tamaño de Beijing cada 12 meses. Para 2025, más de la mitad de la población del mundo será urbana.

En muchos países en desarrollo no es la oportunidad económica lo que impulsa el crecimiento urbano, sino las altas tasas de natalidad y la llegada de masas de personas del medio rural que huyen del hambre, la pobreza y la inseguridad.

Estos grupos urbanos pobres gastan la mayor parte de sus ingresos sólo para alimentarse, pero sus hijos presentan niveles de malnutrición, a veces tan elevados, como los que se observan en las zonas rurales. Para subsistir, millones de personas de los barrios bajos recurren al empleo informal principalmente en los cruceros de las grandes avenidas. El crecimiento de los barrios bajos supera el crecimiento urbano por un margen considerable.

Esta perspectiva se ha denominado “la nueva bomba demográfica” y una pesadilla para cualquier Administración Publica: ciudades que se desbordan, degradadas y empobrecidas, con una población numerosa y vulnerable de personas socialmente excluidas, jóvenes y sin empleo.

Un futuro mejor para las ciudades del mundo en desarrollo es obligatorio y posible. Históricamente, las ciudades han sido sitios no de miseria y sufrimiento, sino de oportunidad para el empleo y mejores niveles de vida, especialmente para las personas del medio rural que buscan una vida mejor. Crear las condiciones para que se realice ese potencial es decisivo ahora y lo será en los próximos años. El reto estriba en desviar la urbanización de su rumbo actual, insostenible y dirigirla hacia ciudades más verdes, sostenibles, que ofrezcan opciones, oportunidades y esperanza a sus habitantes.

El concepto de ciudades verdes se suele asociar a la planificación urbana, indica una arquitectura ecológicamente bien planificada, que no sólo se puede dar en las grandes ciudades europeas, yo le preguntaría a usted amable lector, si ¿en la ciudad donde vive hay espacios verdes bien planificados y agradables a la vista?, seguramente usted me contestará que No. Y le seguiría preguntando: ¿Le agradaría contar con este tipo de espacios en su ciudad? Y seguramente me contestaría que Sí.

Cuando acudimos al centro de nuestra ciudad, deseamos pasar un rato agradable en compañía de la familia, pero nos encontramos con muchos espacios expuestos a los rayos solares y un calor insoportable, sólo las lonas de los ambulantes de repente nos hacen sombra y no nos quedan ganas de permanecer en el sitio, por la falta de áreas verdes bien cuidadas y agradables a la vista.

De hecho el Jardín del Barrio de San Miguel se encuentra en remodelación y por lo que se ve no se tiene planeado hacer de él un espacio para la convivencia familiar, porque lo primero que hicieron fue talar y podar los árboles que ya existían en dicho espacio y daban una agradable sombra y se antojaba para permanecer en el lugar por un largo rato, degustando toda clase de botanas que se venden en el lugar.

Esperamos que hagan lo correcto al momento de planear el crecimiento urbano en el municipio y que tomen muy en consideración la creación de espacios verdes, para el sano esparcimiento de las familias. Lógicamente con la debida vigilancia, porque de repente no falta el desadaptado que le da por destruir todo lo que se encuentra a su paso, incluyendo los graffiteros.