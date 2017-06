Mostrará el baile de México en EEUU

El bailarín Julio César Alfonso Sánchez Martínez, orgullo francorrinconense, ganó nuevamente el concurso de danza folclórica, por lo que hará una gira en Estados Unidos, representando parte de la cultura de México.

El joven de 17 años de edad, quien hace cerca de un año participó en el Festival Internacional de Hiroshima en Japón, ahora lo hará en diferentes partes del país anglosajón.

Aún no sabe los lugares que visitará, pero su felicidad de compartir a los lectores de am Express no pudo esperar.

Será en el mes patrio cuando Julio, junto con otros danzantes, demostrará la cultura que se vive en el país.

Actualmente Julio pertenece al Ballet Folclórico Representativo de San Francisco del Rincón, de la Casa de la Cultura del municipio.

“Por parte de Casa de la Cultura llegó una convocatoria de que había audiciones en el municipio de Salamanca para participar en un ensamble de Ballet Folclórico, en una gira en Estados Unidos, en la cual participé y gané”, expresó con una sonrisa.

El joven mencionó que estarán 15 días en el país extranjero, donde se presentarán en diferentes lugares, con la “Gira Identidad y Folclor 2017”.

Desde hace 6 años se dedica a la danza, pasión que descubrió cuando estudiaba preparatoria y tomó un taller.

Mencionó que cumplirá tres años en Casa de la Cultura y es el primer concurso en el que participa por parte de ella, del cual se siente orgulloso por haber ganado.

Comentó que cuando se estudiaba la preparatoria, participó junto con sus compañeros a nivel estado, donde ganaron para representar a México en el Festival Intencional de Hiroshima, en Japón.

“Me siento muy feliz, no encuentro palabras para expresarlo, mucha emoción, nervios, porque es un país diferente”, señaló.

Aseguró que seguirá buscando tener la oportunidad de seguir concursando para conocer más lugares y enseñar a otros países su pasión por la danza.

Agradece a su familia

Julio se siente muy orgulloso de sí mismo y agradecido con la vida, principalmente con sus padres, quienes lo han apoyado en todo, su mamá Blanca Elena Martínez; su papá, Julio César Sánchez, así como sus hermanos, Santiago y Alonso.

También a su profesor Carlos Canales, a la institución y a las personas que lo han ayudado cuando más lo ha necesitado.

“Agradezco infinitamente a mi familia, mi mamá, quien me ha dicho que verme bailar siente tan bonito, porque mientras yo estoy cumpliendo mis sueños la hago feliz”, finalizó.