Molesta a comercio restraso en obras

Comerciantes que cuentan con locales sobre el eje Norponiente se quejaron de que las obras no avanzan con la rapidez que esperan para recuperar sus ventas.





AM publicó el sábado que a cuatro meses de iniciar las obras, sólo un 30 % ha avanzado, de acuerdo por un cálculo realizado por este medio.





Juan Antonio Ledesma, un de los vendedores, criticó que trabajadores comienzan tarde y se retiran temprano.





Al ser cuestionados, empleados refirieron que el sábado laboraron de ocho de la mañana a una de la tarde.



“No sé si la constructora sea la que no sirva o qué es lo que está pasando. Se me hace deficiente, porque no acaban un lado y ya están escarbando otro. Cómo es posible que en Aurrera que empezaron tres meses después ya esté terminado y en Camino San José, desde hace ocho meses, no terminan.





“Parece que hay muchos intereses económicos, a los comerciantes nos afecta mucho, pues la obra no avanza, a los trabajadores los ves ahí descansando y las máquinas detenidas”, comentó el comerciante, quien agregó que en obras de otros municipios hay turnos nocturnos para acelerar la terminación.





Contra costumbre del retraso

El presidente del Círculo de Empresarios del estado, Jorge Rincón Maldonado, manifestó que “desgraciadamente” es una costumbre los retrasos en las obras, por lo que llamó a que fueran acelerados.





“Ese tipo de desarrollo y mantenimiento siempre va a tener una repercusión importante dentro del comercio, es importante que las autoridades cumplan con los tiempos.





“Lo que no es correcto es retrasar los puntos de entrega porque las afectaciones se empiezan a multiplicar, es un llamado para entregar, no antes, si es viable, antes”, dijo.