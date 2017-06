No hay ola de violencia: RLM

El presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, aseguró que en Celaya no hay una ola de violencia.

AM dio a conocer hoy que de acuerdo con la asociación México Evalúa, Celaya descendió 10 lugares, de los municipios con más homicidios dolosos del país.

“Yo quisiera precisar: no es ola de violencia, hoy -México Evalúa- sacó los últimos datos del segundo bimestre y avanzamos en la reducción de muertes culposas”, señaló el edil.

“Lamentablemente, no todo lo que quisiéramos, estamos en vías de ello, estamos haciendo nuestro trabajo. Es el 12.34 % aproximado que se ha venido reduciendo las muertes dolosas nos favorece. Esto no es posible si no hay un coordinación entre todos los que participamos”.