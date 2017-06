¡Tú, sí eres un buen papá¡

Dices que ser un buen papá es más fácil que andar en bicicleta, pues solo necesitas llenarte de amor y saber esperar.



Me cuentas que las historias se te escurrían sin apuro y por eso embaucados los podías tener sentados en tus piernas largos y descansados minutos; dices que no hay necesidad de atiborrar de palabras pues al final el ejemplo, el cariño, así como la dedicación que pongas en cada una de sus acciones y pensamientos es más que suficiente para que crezcan con alas fuertes; solo hay que aprender a conocerlos, cortar sin miedo, de tajo las malas guías. Declaras que el respeto es básico para que sean respetuosos y aprecien la vida.



Propones que los mejores juguetes son los que están a la mano: un palo por bat, una almohada para fortalecer y desgranar energía; dos buenas mordidas y tener las piernas listas para correr en caso de que ellos puedan arrastrar más fuerte que tu.



Tus orejas se abren como grandes antenas y aunque no eres muy intuitivo con lo que escuchas y miras te ha sido suficiente para no equivocar el rumbo. Te he visto callar por largas horas para después repetir la misma canción frase a frase durante semanas enteras, pues sabes que son rejegos para escuchar y es tu forma que les quede claro y la lección no la olviden.



Tus brazos son largos y fuertes, lo mismo sirven para abrazar, que para jalar o rescatar a ese que esta en la línea del abismo.



Resulta tan fácil quererte, pues el amor lo tienes en baúl abierto sin candado ni llave, tus expectativas están del tamaño de tus hijos pidiendo a cada uno, desde sus fortalezas lo que pueden y deben dar mientras te encargas con tesón de limar sus debilidades. Los quieres así, te caen bien así, tienes dices tu los mejores hijos imperfectos. Te he visto sufrir y llorar, más nunca una sola de tus lágrimas ha quedado sin respuesta pues tienes de aliado al mejor de los consejeros, al mejor de los padres a Dios.



Desvelarte, cuidarlos hasta que la fiebre bajará, limpiarlos, revisar con metodología la tarea y exigir inflexible la lección aprendida sigue siendo -aunque sean mayores- tarea que no olvidas y por lo tanto revisas. Hacerte el invisible es una de tus cualidades sobre todo cuando ellos saben más, cuando te dicen con grave tono: tú ni entiendes; con una mirada basta para hacer magia y sin más callas, esperas a que paren las habladas y busquen con gana guía y consejo.



Alas de águila, corazón transparente, risa pronta, perdón instantáneo, reflexión con amor, mantener postura cuando la conciencia y el buen juicio dicta han sido la herramienta clave para acompañarlos en este proceso de madurar y hacerse hombres de bien; seres de servicio.



No necesitas parir a un hijo para amarlo con la entraña, basta con saberlo tuyo y reconocerte responsable guía. Sin pudor has reconocido errores más también te has disfrazado de gigante cuando lo situación lo ha ameritado.



Ser papá es bien fácil, dices una y otra vez, te creo por eso sé que no necesitas mayor felicitación que mirar a los muchachos respondiendo a la vida de cara al sol. Gracias por compartir tan maravillosa tarea.



*Desde aquí con todo el corazón los felicito, lectores, compadres, amigos, compañeros de empresa y de consejos, un honor mirarlos como han hecho de esta bendita y ardua tarea un cometido lleno de felicidad y sabiduría ¡feliz día del papá¡