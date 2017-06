Belinda sin boda y no es mantenida

Belinda utilizó su cuenta de Twitter para aclarar algunos rumores que giran en torno a su relación con el mago Criss Angel.

En primer lugar, la cantante desmintió que el video de su nuevo sencillo “Báilalo”, con Zion & Lennox, Steve Aoki y bajo la dirección de su novio, haya sido pagado por éste.

“Soy una mujer independiente que ha luchado y trabajado TODA su vida, yo pago mis impuestos, mis videos y mis canciones, nadie las paga por mí”, dijo la joven al inicio del mensaje, resaltando que tiene 15 años de trayectoria.

“Nadie me regaló un departamento, nadie me regaló una casa, nadie me regala NADA, todo lo que tengo me lo he ganado a base de mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones”, agregó tras señalar que es una mujer que puede resolver sus problemas.

Finalmente, la también actriz negó tajantemente que tenga pensando casarse el próximo 19 de diciembre, aseverando que se trató de una mentira más. (Redacción)