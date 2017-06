Filtran supuesto video sexual de Maluma y Ricky Martin

Los medios de comunicación y las redes sociales se han escandalizaron en las últimas horas por un supuesto video sexual entre Maluma y Ricky Martin.



Cuando se empezó a difundir este video, se dijo que ambos lo habían grabado cuando trabajaron juntos en el sencillo 'Vente Pa´ca'.



Pero algunos usuarios principalmente de Twitter indicaron que no era el cantante de 'Felices los cuatro', pues aunque tiene un gran parecido, mostraron una foto del sujeto en cuestión y no es Maluma.



Anteriormente a los dos cantantes se les había relacionado, pero ellos indicaron que sólo tenían una muy buena amistad.



"No soy gay; No tengo una relación con Ricky Martin. Amo a las mujeres", indicó Maluma hace unos meses.



Por su parte Ricky afirmo lo siguiente:



"Él es un talentoso joven, disfrutando de su éxito profesional. Me sentí muy cómodo grabando el video de música con él."