Quiere ser profeta en su propia tierra

Andrés Obregón visitó León para hablar sobre su carrera y planes a futuro.

El multi-instrumentalista leonés (que estudia música en la Ciudad de México), platicó sobre su nuevo disco Sentimiento Extraño.

“A los 18 años grabé mi primer disco de estudio, y a los 20 estrené este nuevo disco, con el sencillo que se llama ‘¿Quién diría?’. Todas las canciones del disco son composiciones mías, trato de meterme mucho sobre todo en el trabajo de mis canciones”, platicó.

Su primer tema lo escribió a los 10 años, en aquel momento habló de cómo veía su vida: “Un año después escribí una canción del amor, pero basado en experiencias de otros.

“Después, comencé con mi propia historia, a los 15 años escribí en canciones las cosas que no podía decirle a las personas, que te rompían el corazón y de alguna forma eso me inspiró a componer”, compartió.

La canción “Vale la pena”, trata de una reinvención, de dejar atrás cosas y abrazar las nuevas experiencias.

“Cada disco tiene 7 canciones. Para el primer disco elegí 7 de casi 80 canciones, y para el segundo fue más reducido porque elegí las mejores de los 11 años a los 18 años; cada vez me voy exigiendo más en mis composiciones con frases mejores, y te va gustando más lo que vas haciendo”, relató.

El estilo del joven artista se dirige al pop, la balada, un poco de trova. Con canciones de su autoría que hablan de amor, experiencias de vida, basadas en situaciones que le tocaron vivir.

Ha teloneado shows de Leonel García, Nicho Hinojosa, Juan Solo y Paty Cantú.

“Estamos de promoción, planeando una girita por Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey que tenemos gente que nos apoya mucho. No tenemos plan de un nuevo disco, porque éste todavía tiene vida, tiene muchas canciones que se pueden dar a conocer”, dijo.

Según sus datos, la canción “Soltero” y “Lagrimas Cayendo” se posicionaron en la lista de Spotify: “Canciones más populares del pop”.

“Este camino es complicado, pero es algo que me encanta y vale la pena todo los sacrificios que te pide esta carrera. También siempre me gustó mucho el box, toda la parte de la física, pero al final siempre fue la música, el camino por el que me decidí”, finalizó.

Para conocer más a Andrés se le puede seguir a través de las redes sociales: Facebook: Andrés Obregón, Twitter e Instagram: andresobregon_ y Youtube: andrésobregon oficial.