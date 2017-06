Abandona servicios públicos a colonias del sur de la capital

Habitantes de al menos una docena de colonias populares de la zona sur del municipio, están molestos con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ya que tienen unos dos meses sin que los servicios de recolección de basura se presenten con la frecuencia que se requiere, lo que ha ocasionado que calles y plazas públicas luzcan sucias.

En colonias como Villaseca, Cúpulas II, Villa Santa Fe, Balcones de Santa Fe, Mártires 22 de Abril, Campanario, Paso del Norte, Arboledas, Fraccionamiento Alhóndiga, Fraccionamiento Independencia, Valle de San José y Avenida Santa Fe el servicio de recolección de basura se ha dejado de prestar, sin aviso previo, ni mucho menos.

La falta del servicio, de acuerdo con los habitantes, ha ocasionado que las calles de estos asentamientos luzcan llenas de basura regada en el piso, además de que los contenedores que se ubican en la zona están llenos en todo momento.

“Fue de un día para otro que el servicio de recolección se dejó de prestar. Hace unos dos meses, todos los días venían los camiones en la noche y ahora ya no se les ve por este lugar”, dijo Arlette, vecina de Villaseca.

Los residentes también cuestionaron al personal y directivos de Servicios Públicos municipales, ya que a finales de 2016 les fueron entregados 30 camiones para la recolección, por lo que no hay pretextos para que no acudan a la zona.

Piden colaboración de vecinos

A los vecinos, la falta de este servicio les ocasiona otros problemas, ya que al almacenar por mayor tiempo la basura y desechos en el interior de sus hogares, se pueden a generar focos de infección.

“Antes el pretexto de la gente de limpia era que no había camiones y ahora que les dieron nuevos, parece que no los entregaron, porque ahora el servicio está peor que nunca”, dijo José de Jesús, quien atiende una tienda de abarrotes en Campanario.

Y es que con sólo recorrer cualquiera de las calles de estos asentamientos, es posible notar como la basura está regada por todos lados, por lo que las vialidades lucen un aspecto de completo abandono.

También se ha generado malestar entre los mismos vecinos, ya que pese a la carencia del servicio, hay gente que saca sus desechos a las calles y ahí los dejan, por no querer tenerlos en sus viviendas.

“Es cierto que el carretón no viene, pero la gente tiene mucho que ver: Sabemos que no hay recolección y en lugar de llevarla al contenedor más cercano, la dejan ahí no más y no quieren que estén sucias las calles”, dijo Luis Fernando de Balcones de Santa Fe.