Fernando Corona creador de sueños

Originario del barrio de San Fernando, Fernando Corona es un cineasta de Guanajuato, cuyos cortometrajes recorren las salas del mundo, un creador de sueños orgullosamente capitalino.

Su gusto por hacer cine comenzó en su adolescencia, cuando cursaba la secundaria en la Benito Juárez, ubicada en el barrio de Pastita, en ese tiempo hizo sus primeros pininos en el séptimo arte.

La pasión de Fernando le ha llevado a trabajar con directores como Amat Escalante, en la cinta “Heli” con quien forjó una entrañable amistad.

.¿De dónde eres originario?

.Soy originario de la ciudad de Guanajuato, nací en San Fernando, después muchos años viví en Paseo de la Presa, actualmente vivo en el fraccionamiento El Manantial.

Su último cortometraje llamado “Plomo Sediento” representa al séptimo arte mexicano en cinco festivales internacionales.

.¿Cómo empiezas a hacer cine?

.Todo empezó cuando iba en la secundaria Benito Juárez, en Pastita, cuando tenía como 12 o 13 años nos empezaron a dejar lo que fue el trabajo del cortometraje en la clase de español, eso a mí me llamó mucho la atención porque aún no decidía que estudiar.

A parte de eso siempre me he dedicado a ilustrar desde muy pequeño, así que después de la secundaria hicimos el primer cortometraje el cual fue muy casero, donde todo se simplificó a contar una historia. Eso fue muy agradable porque actualmente colaboro con algunos de mis ex compañeros de 1993 y 1994 cuando hicimos nuestro primer pinino casero.

.¿Siguieron las filmaciones en preparatoria?

.Sí, en la preparatoria también empecé a hacer dos cortometrajes sin ninguna base fundamental cinematográfica, simplemente con las ganas de contar una historia.

Esto lo hice en la preparatoria sin ninguna obligación, simplemente por el gusto y en mis ratos libres.

.¿Tienes alguna especialización?

.Sí, después estudié en la Universidad de Guanajuato Diseño Gráfico, me interesó porque abarcaba materias de fotografía, cine e ilustración, así que contemplaba muchas cosas que me apasionaban.

Ahí estuve los cuatro años y medio, y justo cuando estábamos concursando estábamos participando en el Festival Expresión en Corto, ahora llamado GIFF, entonces empecé a concursar con César Guevara, otro director de aquí de Guanajuato.

Ambos empezábamos a participar en Expresión en Corto y quedamos seleccionados, esto fue entre 2004 y 2005, con nuestros respectivos cortos.

Después vino una productora de Estados Unidos y nos invitó a que trabajáramos con ellos en formato de cine, y ahí aprendimos mucho.

Luego al terminar la universidad seguí dirigiendo y entré a trabajar en producción de video y televisión en la ciudad de León, también seguí produciendo e hice un corto llamado “Quién es Juan Pérez” hace diez años ese ganó en un festival nacional en Querétaro y la premier fue en el GIFF durante 2007 y también se presentó en varias partes del país.

.¿Que siguió después de Juan Pérez?

.Seguí trabajando en varios cortometrajes, entré a trabajar en la Universidad de Guanajuato en producción audiovisual después de estar en Tv4 tres años.

Mientras estaba en producción audio visual mis compañeros Diego Mendiola, César Guevara y Carlos Ortega empezamos a hacer cortometraje independiente.

.¿Cuál es tu último cortometraje?

.Fue hace unos meses que concluimos nuestros último cortometraje llamado Plomo Sediento en inglés Thirsty Lead, el cual se llevó cinco meses de preparativos de preproducción por lo que agradezco a la productora leones Yolanda Potts, quien ha producido varios cortometrajes, agradezco César Guevara quien vive en Austin, Texas, quien desde allá hizo la postproducción, así que estuvimos trabajando en línea.

También agradezco a David Bravo, quien es de Francia, quien tiene una productora que se llama Esperanza Distribución, quien este año quiso colaborar conmigo y es mi distribuidora, que la verdad es una parte importa en el cine porque así se da vida quienes han podido mandar el cortometraje a otros países y ahorita estamos en cinco festivales internacionales.

Ya fue la premier en Cádiz, España, a donde tuve la oportunidad de asistir, fue a finales de mayo y ahí solamente estuvimos tres mexicanos, de un total de 35 países en competencia.

.¿Cómo te fue en el festival?

.Nos fue muy bien, al director del festival le gustó mucho nuestro corto, a tal grado de que ahorita está apoyando mucho para que se distribuya. El director del festival de Cádiz, llamado Festival de la Línea, es un cineastas que estudió en Madrid y está apoyando mucho al cine independiente.

.¿Cuáles son los festivales en los que están participando?

.Estamos en competencia en el GIFF; también ya estuvimos en el Festival de la Línea en Cádiz, España; estamos en el Pachuca Film Festival que desarrolla a finales de junio, estamos en España en el Festival de la Girona Film Festival, a finales de septiembre con 29 ediciones; también quedó en la India en Bombay, que se realiza a mediados de septiembre; finalmente nos acaban de avisar que quedamos en el Alaska Arial Films Showcase.

.¿Qué sientes que tu trabajo este recorriendo las salas del mundo?

.Es una satisfacción muy agradable, que nuestro film este en varias partes del mundo, dura aproximadamente 8 minutos, algo que requirió de meses previos para conseguir las locaciones, los permiso, tuvimos apoyos de seguridad pública y turismo municipal de aquí de Guanajuato.

.¿Cuál es la sinopsis?

.La sinopsis cuenta la historia de un estudiante que va en bicicleta, a un centro comercial, pero uno no sabe a qué va, trae consigo una mochila un poco desgastada, ahí encuentra la causa de su redención.

Como dato extra es la misma bicicleta que usamos en la película de Heli, de Amat Escalante, nos la prestó y fue un honor utilizarla.- comenta Fernando Corona quien basó la mitad del guión en una historia real, cuyas grabaciones se hicieron en su totalidad en el municipio de Guanajuato, en locaciones como plaza de Pozuelos y los márgenes de la Presa de la Purísima.