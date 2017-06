La dualidad de lo cotidiano por Sandina Teufel

La exposición pictórica y de arte objeto titulada “Cuando lo cotidiano se vuelve algo ¡extraordinario!” de la historiadora en arte Sandina S. Teufel, se inauguró el viernes a las 18:00 horas en la galería “El Atrio”.

La autora platicó que su obra muestra la cotidianidad de su vida íntima, principalmente enfocada a varios objetos de uso común que son importantes para ella o representan un vínculo como una cafetera turca o la taza de su café expreso que no puede faltar en la mañana.

En otras pinturas hay una dualidad entre un objeto y otro, es decir que hay una distancia en el tiempo del mismo. De ejemplo mencionó la pinza de ropa de madera que se usaba hace 50 años y la pinza de plástico que se usa actualmente. Otro ejemplo es la bolsa del mandado, la cual también ha pasado a ser de plástico.

En otro bloque de la galería muestra objetos que comúnmente son pequeños pero que en su obra son bastante grandes, “el objeto pequeño agrandarlo y hacerlo importante, en un objeto tan común como un clavo, un seguro para ropa, es algo que lo ves diario pero no le das importancia, pero te ayuda mucho”.

Entre las obras se destaca una caja de madera que en su interior tiene varios objetos pequeños que recaudó en sus viajes y se llama Crónica de un viaje. “Cuando viajo suelo encontrarme cosas y en este caso fue uno en particular que me fui encontrando estas piedritas, monedas que me encontré en el metro, en la calle ... cada día iba haciendo el registro de todo lo que me encontraba”.

También hay una colección de objetos de diferentes tamaños y texturas como plumas, fibras textiles, bigotes de sus cuatro gatos. Hay otra pieza que es un rallador que se dejó de usar por el desgaste, “es un objeto poco común pero ahora se empieza a comercializar en México”.

En otra parte de la sala también hay pinturas de objetos de uso común en la cocina. Y hay una pieza que difiere del resto, una pintura que representa un rincón de su casa donde se destacan las sombras.

Sandina S. Teufel estudió Historia del Arte aunque su formación plástica ha sido principalmente autodidacta, quizá por influencia de sus padres que se dedican de lleno a ello. “Probablemente por eso estudié Historia del Arte, no quería ser artista para no competir. Es muy distinto lo que hago a lo que ellos hacen”.

Finalmente dijo que gustaría montar la exposición en Guadalajara, ciudad donde actualmente radica pues su ciudad de origen es Morelia. Mientras tanto visita su exposición que estará en exhibición hasta el 7 de julio en la galería universitaria.