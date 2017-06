Afecta al campo ausencia de lluvias

Un aproximado de 2 mil hectáreas de maíz y sorgo se perdieron a causa de la falta de lluvias, registrándose afectaciones en la zona norte y noreste de Irapuato, entre 700 y mil agricultores.

Así lo señaló Guadalupe Zamora, agricultor de la asociación civil Desarrollo del Medio Rural de Irapuato, quien indicó que estas pérdidas se registraron por la falta de precipitaciones, lo que también pone en riesgo al ganado de estas zonas.

“La gente se arriesgó a cosechar, porque dejó de llover y el Sistema Meteorológico no prevé que vaya a llover pronto, esto pone más difícil la situación para los agricultores en Irapuato, porque muchos se quedaron sin nada y parece que no lo van a recuperar pronto”, indicó.

El agricultor irapuatense enlistó algunas de las comunidades afectadas, como son San Nicolás Temascatío, Trinidad Temascatío, Peñuelas, Lo de Sierra, Valencianita, Paso Blanco, Venado de San Lorenzo y Noria de Camarena, donde el número de productores afectados alcanza los mil.

Zamora agregó que ante la falta de cosecha, el esquilmo y pastura se terminaron, por lo que el ganado de los productores en comunidades como Cañada de la Muerte, el Garbanzo y Encino del Copal, está en riesgo.

”No hay pastura no hay esquilmo, y ahora con la perdida de la cosecha tampoco se ve muy bien el panorama, pues quienes perdieron la cosecha no tienen para poder darle de comer al ganado, algunos no se arriesgaron a sembrar, y entonces ni una cosa ni otra”, comentó

El agricultor de Desarrollo del Medio Rural de Irapuato, A.C., agregó que buscan apoyo por parte de las autoridades tanto estatales como municipales, y contemplan elegir cultivos alternativos para poder evitar el riesgo a perder su inversión por las condiciones climáticas, aunque los costos de este tipo de cultivos son mayores a los tradicionales.