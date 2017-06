Preocupa a empresarios las decisiones del SAT

Las disposiciones tomadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de calificar como inexistentes operaciones de empresas por facturas de hasta 5 años de antigüedad, es un tema que preocupa a los empresarios locales, que desconocían el tema.

En la sesión semanal de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, Gerardo Padilla Navarro, ex titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), dio a conocer los procesos que ha iniciado el SAT para detectar a proveedores y empresas que han actuado de forma irregular en sus declaraciones.

Señaló que conforme al artículo 69B del Código Fiscal se iniciaron revisiones de facturas con vigencia de 5 años a partir del 2012, a proveedores que no cuentan con infraestructura, equipo o empleados para sustentar sus facturas, mismos que han sido expuestos en un listado para señalar a detalle su mal actuar.

“Hay empresas que compran de buena fe y de repente llega el SAT a decirles que sus proveedores son mal portados, que sus facturas no sirven (...) en los 2 años anteriores casi no había llegado esto, pero a partir de este año el SAT ya les ha dicho que sus operaciones no sirven”, dijo.

Señaló que el procedimiento inicia con una invitación del SAT, que da oportunidad a los contribuyentes de defenderse y presentar pruebas, las cuales son revisadas en 5 días, pero si la institución no está convencida, puede proceder a sanciones.

En la plática, Padilla Navarro indicó que en ocasiones el SAT ha presionado a los contribuyentes incluso sin haberles hecho una auditoría y que entre las sanciones se encuentran procesos penales, cancelación de sellos de la empresa y sanciones económicas.

Entre las recomendaciones que dio a los empresarios, fue ser muy precavidos al trabajar con los proveedores, desde tomar las fotos de la entrega de productos, placas de los vehículos, que exista un contrato por escrito y ante notario público, así como pagar todo a través de transacción bancaria.

Ante cualquier invitación o requerimiento, Padilla Navarro exhortó a los empresarios a acudir a la Prodecon, donde podrán apoyarles a responder las observaciones del SAT.

Marco Polo Magdaleno, miembro de la asociación señaló que esto no sólo debe exigirse a los contribuyentes, sino también a los Gobiernos de todos los niveles que han incurrido en corrupción y en gastos excesivos.

A lo anterior, Padilla Navarro indicó que ya existen disposiciones de ley para fiscalizar a los Gobiernos, por lo que sólo queda hacer presión social para que se cumplan y la cancha sea pareja.