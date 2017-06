‘Me tomo tiempo al hacer las cosas’: Jandro

Jandro será el encargado de encender la escena antes del show de Carla Morrison este 23 de junio en el Maybach Concert Hall.

El músico habló sobre su proceso como creativo y dio su opinión sobre Circuito Indio.

“Se me hace una iniciativa muy suave, una iniciativa de mucho corazón. Es muy bueno que haya ese tipo de oportunidades en este país, sobre todo por la música alternativa e independiente, que es gran base del cartel.

“Me parece muy bonito y me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar de algo así, el hecho de que una persona apuesta por esto, es un trabajo que se aplaude y que vale la pena. Es muy bonito ser parte de todo esto”, dijo en entrevista vía telefónica.

Alejandro Jiménez mejor conocido como ‘Jandro’ ha producido a artistas como Morrison y Vanessa Zamora, por ahora se mantiene en promoción de su disco homónimo.

“Me tomo el tiempo para hacer las cosas, de estar contento con lo que hago y ese material me llevó bastantes años escribirlo, concretarlo, sacarlo y todo el proceso que implica.

“Estoy tranquilo por el amor a la música, no estoy urgido, presionado de que salga un nuevo disco, trato de sacar canciones buenas, no apresurarlas”, explicó.

Algunas de esas canciones fueron creadas durante su estadía en The Rhodes: “Todos poníamos ideas, y éramos una banda, pero al final cuando decidí moverme a la Ciudad de México y hacerlo yo solo, algunas de esas canciones, unas cuatro, ya las tenía desde hace mucho tiempo una de ellas como ‘Si tú quieres’, es un proceso largo, es un camino muy largo”.

Desde hace dos años, Jandro se dedica a producir artistas nuevos, y ahora está contento con el resulto de Amor Supremo, disco de la intérprete de “Déjenme llorar”.

“Hay mucho talento en México, me ha tocado trabajar con músicos de la Ciudad de México, Tijuana, he sido un afortunado de hacer esto y en todo el país hay mucho talento, no podemos decir que unos son mejores que otros, son diferentes.

“El disco de Carla Morrison yo lo grabé, junto con un socio produje ‘Amor Supremo’ y ya tenemos una relación laboral”, añadió.

La cita para ver a Jandro junto a Carla Morrison es este viernes a partir de las 8 de la noche. El costo para verlos es de 565 pesos.