Recuerdan a padres fallecidos

Los hijos de difuntos acudieron a los nichos de las diferentes casas funerarias de León para llevar algún presente, o simplemente ir a felicitar a sus padres que ya fallecieron.



No sólo los panteones fueron el escenario para pasar este Día del Padre, sino también hubo familias que acudieron a los nichos donde se encuentran las cenizas de su papás para no dejar desapercibido el festejo.



Personas encargadas de los nichos dijeron que cada año reciben más visitas en el Día de la Madre, pero el trato es igual.



En la mayoría de las casas funerarias y al celebrar este día en domingo, ofrecen una misa, donde la felicitación para los hombres de la casa no pasó desapercibida.



El sacerdote Jesús Mata, de funerarias Gayosso, dijo que la educación de los hijos como padres debe empezar desde temprana edad para así poder evitar problemas de pandillerismo, principalmente en la adolescencia y juventud.



Además, invitó a las madres a no utilizar frases como “ahorita que llegue tu papá, vas a ver”, ya que los hombres desean llegar a convivir con sus hijos y viceversa, mas no que los menores comiencen a tener un miedo hacia su progenitor.



Después de la misa, varias personas pasaron a visitar a sus padres y ya estando ahí, se escucharon varias oraciones y aplausos.



Otros prefirieron dejar ramos de flores y uno que otro globo para adornar el nicho de su difunto.



Mientras que en los panteones, las visitas son generalmente a la hora de la comida o antes de anochecer para pasar un Día del Padre en familia.