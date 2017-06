***MÁRQUEZ, REGRESA



Luego de una semana en Japón y las buenas noticias de estrechar lazos comerciales y de amistad, el gobernador Miguel Márquez retoma hoy la agenda de la dura realidad de casa.



*DEFINICIONES POLÍTICAS



En la Capital abanderará a becarios que van al extranjero y ahí tendrá que ser claro en responder al “anímate” que le lanzó Vicente Fox y dar certeza si terminará o no su sexenio.



*Y MÁS VIOLENCIA



Nada que no sepa, pero Márquez se topa con la violencia que no para y el ranking que puso a León como una de las ciudades más letales del País. ¿Qué más van a hacer, o se resignarán?

***DIEGO Y CHICO EN EUA



En sus respectivas giras por California se encontraron el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, y el senador del PRI, Miguel Ángel Chico, ambos aspirantes de su partido para hacerse con la candidatura a la gubernatura para el 2018. Los dos asistieron a la cena de la Federación de Organizaciones Migrantes Guanajuatenses, el sábado en la ciudad de Los Ángeles.



*MENSAJE DE AUTOCRÍTICA



En su mensaje ante diferentes organizaciones migrantes de Los Ángeles el titular de Sedeshu les hizo un llamado a sentirse orgullos de sus orígenes, a que peleen por lo que es justo, por no dividir familias, “por tener un trabajo bien remunerado, pero también trabajemos para que en Guanajuato se generen las condiciones adecuadas para que ningún joven tenga la necesidad de cruzar la frontera”.



*LO QUE NO DIJO…



Lo que ya no les explicó Diego es qué hacen, y los resultados, para evitar que más se vayan. Si bien no todo está en la cancha de su Secretaría, basta ver el bajo nivel de cobertura de educación media superior y superior en Guanajuato, pero la política social sí es el arma para abrirles oportunidades.



*LA AGENDA



Ese mismo día Diego Sinhué arrancó el Módulo de Información y Feria de Servicios del Estado de Guanajuato en el Consulado de México en Los Ángeles. Ahí pueden obtener documentación e inscribirse para estudiar a distancia desde nivel básico hasta universitario, y otros apoyos. Después el Secretario tuvo un encuentro con la Federación de Clubes Guanajuatenses en Norteamérica.

***CHICO CON EL CÓNSUL



El político tricolor, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, aprovechó su visita para reunirse con el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, con quien trató temas de protección al migrante. También se reunión con líderes migrantes, con jornaleros, y el empresario guanajuatense José Luis Solórzano, reconocido por su trabajo a favor de los paisanos en los Estados Unidos.



*SÍ A LA SECRETARÍA



El tricolor se sumó a la propuesta que un grupo de activistas migrantes había planteado el jueves en una reunión en Los Ángeles a Diego Sinhué, la necesidad de transformar el Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias en una Secretaría de Asuntos Migratorios e Internacionales.



* DIPUTADOS-MIGRANTES



También coincidió en impulsar diputados-migrantes que entiendan y atiendan de primera mano las necesidades de esta comunidad de alrededor de 1.3 millones de guanajuatenses en Estados Unidos. Y en su mensaje en la cena de la federación migrante se comprometió a respaldar sus iniciativas.



* ALE, LA MADRINA



Por cierto la diputada federal leonesa por el PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso, fue la madrina de la Federación de Organizaciones Migrantes Guanajuatenses en la cena en Los Ángeles. También se dieron su vueltecita alcaldes como el de Purísima, Juventino López, y Villagrán, Antonio Acosta.

*** AGARRÓN TUITERO



El panista capitalino de notable carrera política, Carlos Arce, sostuvo un interesante “agarrón tuitero” con una joven panista pero que también tiene ya un rato en la vida pública, la diputada federal irapuatense, Lorena Alfaro. Todo empezó cuando en su cuenta la legisladora presumió que “388 familias fueron beneficiadas con techos, material de construcción y con litros de leche”.



*** CARLOS VS. LORENA



El ex subsecretario de Economía federal puso el siguiente mensaje: “Da pena ver cómo se equiparan a los priístas los jóvenes políticos del PAN. Necesitan clases de doctrina panista”. La irapuatense le reviró respetuosamente con un “disculpa Carlos no sé a qué te refieras, sería bueno que conocieras el proyecto social que llevamos con una institución privada muy seria”.



*‘NO ES TU FUNCIÓN’



Arce Macías le respondió de inmediato: “No es tu función Lorena. Déjaselo al Alcalde, tú eres legisladora. Has que los gobiernos rindan cuentas”. Y volvió otra vez la respuesta: “…Soy una política responsable, no juego con la necesidad de las penas”, Carlos le dijo que la sigue y le interesa su trabajo por eso la crítica y le preguntó “¿de dónde sale el dinero para las dádivas?”



*DEBATE ABIERTO



Lorena agregó que es una gestión con una congregación oaxaqueña de gran prestigio, pero ese no era el medio para darle los detalles. Carlos pidió transparencia y la legisladora la presumió. Se desearon buena noche y a dormir. Pero el debate ahí queda en el aire sobre el papel del legislador.

***LÁMPARAS EN CELAYA



Tómelo con sus reservas, pero resulta que corre la versión de que hay un acuerdo entre miembros del Ayuntamiento para proyectar un cambio en las luminarias de Celaya. Aún no es oficial, pero en los próximos días nos podrían salir con igual proyecto que el de León.



*NO HAY DINERO



Se habla de que el proyecto costaría a los celayenses algo así como entre 400 a 500 millones de pesos. Lo peor es que no hay dinero en el Municipio para pagarlo, por lo que endeudar a los ciudadanos, otra vez sin su consentimiento, puede ser una fácil solución.



*¿OTRA DEUDA?



Desde luego la habilidad de ciertos funcionarios para armar todo a modo de que no se hable de deuda sino de conceptos como financiamiento, concesión, con tal de hacer creer que no se repetirá la historia del año pasado. Pero parece que no les resultará tan fácil si es que la autorización tiene que pasar por el Congreso del Estado. Atentos a esta historia por verse.