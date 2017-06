AMLO le contesta a Fox

Andrés Manuel López Obrador indicó que deberían de avergonzarse quienes votaron por Vicente Fox "el demócrata" -como lo llamó irónicamente-, porque en el 2000, prometió que iba a haber un cambio, pero nunca lo hubo y recordó que recientemente Fox declaró que no va a permitir y va a utilizar todas sus mañas para impedir que haya un cambio en el 2018.



López Obrador expresó que es necesario lograr un cambio verdadero, que no ha habido en Chihuahua y en México, porque apenas se registró una alternancia entre el PRI y el PAN, lo que se llama gatopardismo, que es que las cosas cambian en apariencia para seguir igual.



Expuso que la alternancia ya no se quiere en Chihuahua ni en el país, y Morena es el único partido independiente, opositor al régimen corrupto, es el único partido del pueblo y para el pueblo.



Manifestó que espera derrotar en buena lid a quienes se creen amos y señores de México, quienes son los que mandan, tienen secuestrado al gobierno, a las instituciones, y tienen control a la mayoría de los medios de comunicación, aunque no todos.



López Obrador encabezó la firma acuerdo político de unidad con el pueblo de Chihuahua al que se sumaron líderes sociales. El dirigente aseguró que las puertas de Morena están abiertas para mujeres y hombres "de buena voluntad del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano".



"Vamos juntos, porque no se nos va a volver a presentar, hablo de mi generación, otra oportunidad como esta, es ahora o nunca, hay condiciones inmejorables", dijo el presidente nacional de Morena.