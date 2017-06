Autobús incluyente vs autobús “transfóbico”

Luego de que se anunciara que un autobús "contra la diversidad" recorrería las calles de México, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT puso en circulación vehículos con mensajes incluyentes.



Se trata de YAAJ MÉXICO, quienes en su sitio de Internet se definen como una "asociación civil dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTTTI, construir una sociedad más incluyente, así como acompañar a las personas en su proceso de desarrollo humano".



Como publicó EL UNIVERSAL hace unos días, en medio del mes mundial del Orgullo, la plataforma "Hazte Oír" inició el recorrido del bus que en España llevaba el mensaje "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva".



Cabe mencionar que en este país, la operación del vehículo naranja es apoyada por el Consejo Mexicano de la Familia, quienes en Twitter presumieron el automotor:



"El Autobús de la Libertad está aquí para exigir a las autoridades el derecho primario de los padres a educar a sus hijos".



En teoría, el bus, adornado con las frases "¡Dejen a los niños en paz!" y "#ConMisHijosNoSeMetan", busca combatir la ideología de género y sus promotores argumentan que no ataca a ningún grupo en particular.



Por su parte, YAAJ MÉXICO apoyó en la colocación de propaganda en 10 vehículos de transporte público que recorren a diario las calles de la República Mexicana.



En la publicidad pueden leerse frases como "La homosexualidad no es una enfermedad" y "Sí aceptación, no conversión".



En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Iván Tagle, presidente de YAAG MÉXICO, aseguró que "Estamos viendo que en México debemos seguir trabajando para evitar la discriminación".



Sin embargo, consideró que el autobús naranja debe seguir circulando porque "la libertad de expresión se debe respetar".

Se opone CDMX a autobús 'transfóbico'

Como una campaña de desinformación, así calificó al autobús de la campaña "Hazte Oír", que transitó desde la semana pasada en calles de la ciudad.



La funcionaria aclaró que, aunque se respeta la libre manifestación de ideas, deberá revisarse con la Secretaría de Movilidad si el vehículo cuenta con permiso para exhibir publicidad.



"Sí hay cuestiones que reglamentan esto de poner un letrero en un autobús, uno puede poner frases personales aquí se trata de un mensaje que se está publicitando.



"La postura del Instituto pues es que sí están haciendo publicidad, y por lo tanto tuvieran que tener un permiso para poder circular haciendo esta campaña y promocionando estas ideas", explicó Incháustegui.



La Semovi rechazó haber expedido algún tipo de autorización relacionada con el autobús, y precisó que por sus características ésta debió ser expedida por una instancia federal.



"La campaña que están realizando está generando una desinformación respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los jóvenes, porque no es que el tema de los derechos sea para que niñas de 10 años puedan tener relaciones sexuales, sino un desarrollo sano", señaló la investigadora.



En tanto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) confirmó que desde el pasado martes existe una denuncia en proceso en contra de esta campaña.



La dependencia también se pronunció en contra de cualquier mensaje que promueva la violencia, la discriminación o que busque perjudicar los derechos fundamentales conquistados.