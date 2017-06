Buscan crear “Asilo Gay” en CDMX

Personas de la tercera edad de la comunidad gay han sido discriminadas en albergues convencionales, argumentó, por lo que la propuesta busca ofrecer servicios especializados para este grupo.







La meta de la iniciativa era recaudar 400 mil pesos y operar con voluntarios y de manera gratuita, explicó Flores.







Sin embargo, a la fecha, en la página donde se realizan las donaciones, la meta establecida fue superada por 10 mil pesos, con la participación de mil 183 personas.







El asilo ofrecería, por ejemplo, tratamientos para atender VIH o dirigidos a personas transexuales que necesitan cuidados hormonales.







"No reciben el cuidado que merecen, aún cuando tengan familia, la familia a veces no los acepta y cuando los acepta los tiene en un rincón, que no den guerra, no participen, que no opinen, a pesar de que les cuidan a los niños.







"Si llega una gente gay, lo primero que va a decir el viejito es 'yo no acepto que esté conmigo, eh, seguro se me va a meter en la cama'", señaló.







Hasta los 36 años, Samantha llevó por nombre Vicente Flores, cuando era identificada como travesti.







Actualmente se considera transexual o transgénero.