Pese a pruebas en su contra dejan libre a asesino y sigue amenazando

Hoy, Mireya es presa del dolor por la pérdida de su mamá, de la rabia por la impunidad del crimen y del terror por las amenazas que enfrentan ella, familiares y amigos.



A pesar de las pruebas que lo incriminaban, la Jueza 47 Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, dejó al presunto responsable seguir su proceso en libertad.



Todo comenzó en agosto de 2012, cuando con 15 años de edad, Mireya estudió en un Cetis, donde conoció a Martín, 3 años mayor que ella.



Se hicieron novios, pero en agosto de 2013 ella ingresó al CCH Azcapotzalco, y en noviembre terminó su relación porque él cambió su actitud con ella.



"Tenía control de mis redes sociales, él podía entrar cuando quisiera y me borraba amigos, me decía que no les hablara, que para qué les hablaba, que qué sentido tenía hablarles. En algunas ocasiones me jaloneaba para que les dejara de hablar", recuerda.



A pesar de que la situación ya era insoportable, lo peor ocurrió el 25 de marzo de 2014.



Mientras estaba en clase, Mireya recibió una llamada de la empleada doméstica, le dijo que acudiera pronto.



Su domicilio estaba custodiado por patrullas, su mamá, María del Carmen, de 47 años, fue asesinada.



Una cámara de videovigilancia frente a la casa captó a un hombre con las características de Martín entrar y salir entre las 6:20 y las 7:00 horas, también un vecino lo vio pasar.



Mientras que otra cámara también lo grabó a unas cuadras de donde fue el homicidio y en ambos videos Mireya lo identificó por su complexión y la ropa que vestía.



Tres días después del asesinato, él fue detenido por agentes de la Procuraduría de Justicia capitalina cuando salía de su casa en compañía de sus padres.



Sin embargo, la Jueza 47 Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito consideró insuficientes los elementos que aportó el Ministerio Público.



Además, desestimó los testimonios de Mireya y su prima por considerar que estaban afectadas por el suceso sin tener estudios que la respaldaran y lo dejó en libertad a unas horas de ingresar al Reclusorio Norte.



Días después, él robó la contraseña de su cuenta de Facebook y desde ahí, en abril pasado comenzó a mandarle amenazas de muerte a ella, a su familia y amigos, relata Mireya.



"Le dices a esa hija de su puta madre que ella y toda su tropa van a terminar en el pinche cajón como su mamá y todo por andar de pinche puta, déjaselo claro y también espero que a ti te quede claro que si quieres seguir viviendo lo mejor que te alejes de ella", escribió el ex novio de la joven.



Tras las amenazas, Mireya ha dejado de ir a clases en Ciudad Universitaria de la UNAM.



"Ya no voy a la escuela por miedo a que él me vaya a buscar, no puedo salir de mi casa con tranquilidad porque siento que me está vigilando, hemos tenido que poner cámaras", dijo Mireya.



La universitaria no tiene protección porque las autoridades no han podido entregarle a Martín una orden de restricción, pues no pueden localizarlo.