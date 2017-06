Taxistas agreden a batazos a vehículo por confundirlo con Uber

Tres presuntos taxistas adheridos o relacionados con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agredieron a batazos a un vehículo que supuestamente brindaba servicios de transporte, sin estar afiliados al servicio Uber.



La Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, ya tiene identificados a dos de los atacantes a quienes citó a declarar, así lo dio a conocer el director de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad del gobierno estatal, Jorge Longoria Treviño.



El incidente se viralizó en redes sociales, luego que un testigo de los hechos, ocurridos el sábado en la Plaza Comercial La Fe en el municipio de Apodaca, grabó un video donde se observa que la agresión inició mientras una mujer y tres niños, un bebé y otros dos de cuatro y seis años, todavía estaban dentro de una de las unidades.



A través de un comunicado, el director de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad, Jorge Longoria, informó que la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la dependencia a su cargo, investigan la agresión contra un par de vehículos en un centro comercial de Apodaca.



“Tras reprobar las agresiones, Jorge Longoria, informó que la Procuraduría identificó a los propietarios de dos de los tres taxis que participaron en el ataque a través de videos recabados en el lugar; en un primer video grabado por un particular con un teléfono, y el cual circula en redes, se aprecia como un vehículo del que desciende una familia es golpeado por hombres que viajaban en dos taxis amarillos y uno verde”, expuso el funcionario.



Agregó que ya se confirmó la identificación de dos de los tres vehículos, cuyos propietarios fueron citados a declarar por la Procuraduría y la AET.



Aseveró que de comprobarse la participación de los concesionarios en la agresión, sus documentos serán dados de baja definitivamente, además de las sanciones penales de las que podrían ser objeto.



Dijo Longoria que de acuerdo con las primeras investigaciones, los hombres que consumaron el ataque estarían ligados a la CTM de la entidad, mientras los dos vehículos dañados presuntamente no están afiliados al servicio Uber, y carecen de permiso para brindar servicio de transporte público.



“Sin embargo la situación legal de los autos agredidos no justifica el ataque del que fueron objeto, ya que se puso en riesgo no sólo al conductor, sino a la familia que descendía de una de las unidades”, recalcó.



Agregó que la AET celebra acuerdos con centros comerciales para evitar la operación de taxis piratas de cualquier modalidad.



Igualmente, dijo el funcionario, se han realizado decenas de operativos en los que se aseguraron vehículos que prestaban el servicio de transporte de forma ilegal. Uno de los taxistas atacados fue identificado como Juan Pablo Ibarra, quien conducía un automóvil tipo Versa.



Apenas el jueves, en la zona hotelera de Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, un grupo de presuntos cetemistas atacó con palos y piedras, un taxi Uber y cuatro automóviles particulares, supuestamente al creer que todos brindaban servicio de transporte al público. Los afectados presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría de Justicia del Estado.