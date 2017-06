Después de Norcorea fallece estudiante e EU

Otto Warmbier, el estudiante estadounidense recién entregado por el Gobierno de Corea del Norte, falleció ayer por la tarde, informó un comunicado de su familia.



“Es nuestro deber informar que nuestro hijo ha completado su viaje a casa, rodeado de su amorosa familia, Otto murió hoy (ayer)a las 2:20 pm”.



“Queremos agradecer a los maravillosos profesionales del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati que hicieron todo lo posible", añaden.



El estudiante de 22 años fue liberado por el Gobierno norcoreano después de ser detenido y sentenciado a 15 años en prisión tras ser acusado de intento de robo de un folleto propagandístico.



Aunque el Gobierno de Corea del Norte dijo que el joven se encontraba en estado de coma debido a que sufría botulismo, médicos estadounidenses no hallaron indicios.



“Cuando Otto regresó a Cincinnati el 13 de junio, no podía hablar ni ver, no reaccionaba”, señalaron.



Al recibir atención médica tras su llegada a Estados Unidos, el joven tenía una pérdida extensa del tejido cerebral, probablemente causada por un paro cardiopulmonar.