Perspectiva

A punto estuvo Andrés Manuel López Obrador de ganar la elección en 2006 y arrebatar a Felipe Calderón la Presidencia. Durante toda la campaña, las encuestas lo ubicaban al frente en la intención del voto. Hasta 16 puntos de ventaja llevaba al arranque de la campaña de 2006, y al final, perdió por un pelo.



Los ataques a Vicente Fox en aquellos desplantes de “cállate, chachalaca”, fueron decisivos, igual que la postura radical del “Peje” contra los empresarios. Hay quienes dicen que México se salvó, que el izquierdista hubiera convertido al País en una Venezuela. Tal vez.



Luego, López Obrador perdió contra Enrique Peña Nieto y ya no tuvo margen para organizar protestas y bloqueos como el de Paseo de la Reforma. Pero a cinco años de la última elección vuelve bajo el manto de su nuevo partido, Morena. Regresa con las preferencias electorales a su favor y la llamada “mafia en el poder” en contra.



Vicente, la “chachalaca” a la que quería callar el “Peje”, ganó la partida primero con Calderón y luego con Peña Nieto, a quien apoyó en contra del PAN. Desde el 2000, Fox no pierde una.



El panorama ahora es distinto. En Acción Nacional hay una pugna interna por la candidatura y no se augura unidad en torno al candidato, llegada la campaña formal. El propio Fox anima a Miguel Márquez, quien no dice sí, pero ya tiene propaganda bien diseñada en caso de ser necesario.



En el PRI el caldero comienza a desbordarse. Según la liturgia de ese partido, sería Peña Nieto el encargado de seleccionar al candidato. El triunfo en el Estado de México y Coahuila presenta un espejismo. Esos estados, ganados en la raya, no son garantía de similitud al electorado nacional y menos cuando aún no se define el candidato.



El mejor hombre del PRI, según opinión de expertos, sería José Antonio Meade, actual Secretario de Hacienda. Un hombre eficaz, honesto y de impecable trayectoria. Pero igual Aurelio Nuño o Enrique de la Madrid tendrían buenas calificaciones. Qué decir del Dr. José Narro, ex rector de la UNAM. Cuatro personajes que no pueden ser acusados de pertenecer a la “mafia en el poder” y tienen menos malas compañías que López Obrador.



Ricardo Anaya pide una segunda vuelta electoral, al estilo Francia. Sería una magnífica oportunidad para defender el futuro del País. El PRI no quiere. Puede ser el último error que cometa, porque después ya no habría PRI.



Si Fox piensa que Miguel Márquez es el mejor candidato del PAN, es porque su instinto político así se lo dice, pero forjar una candidatura frente a Ricardo Anaya a estas alturas resulta complicado.



Si nos fijamos bien, López Obrador capitaliza el fracaso del propio Fox frente a la corrupción. La promesa mayor del PAN en 2000 fue acabar con la corrupción (bien ilustrada con las víboras prietas). Como ni Fox ni Calderón, y menos Peña Nieto, hicieron algo significativo para combatirla y los hechos de corrupción llegan a su máxima expresión en este sexenio, será difícil ganarle al “Peje”. El argumento máximo es el espanto de Venezuela. Morena y su líder no se atreven a criticar el modelo fallido de Cuba y Venezuela. Ésa es el arma que queda.