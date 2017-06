El refuerzo del Celaya, Rodolfo Salinas, buscará tener la continuidad que se le ha negado en temporadas pasadas y buscar el ascenso con el equipo.



Rodolfo, llegó junto con Celaya después de la pequeña pretemporada que tuvieron en Querétaro, en donde dijo estar contento de llegar a un equipo serio y buscará tener el ritmo necesario para aportar.



“Nos falta ritmo, conocer a los compañeros, la idea del profe, estuvimos avanzando al sistema, faltan días, hay que tener paciencia y llegar bien al torneo”, comentó.



Hoy, Celaya tendrá un partido amistoso en contra de Morelia de Segunda División, lo que dijo que es la primera prueba para conocer al equipo.



“Estos partidos sirven para conocernos, sabemos que se conocen muchos sistemas, conociendo la idea del profe no creo que sea difícil, es amplia su ideología, debemos ponernos la mejor forma físicamente, mañana (Hoy) será una prueba, pero más allá del partido, lo que importa es conocernos, a los compañeros, el estilo de juego y avanzar, ya después se vienen partidos interesantes, difíciles con equipos de Primera División, ahí debemos estar más avanzados que ahora”, expresó sobre el duelo que tendrán hoy.



Hace unas temporadas, el profesor Gustavo Díaz solicitó la llegada de Salinas al club, pero no se concretó, hoy dice que llega con las ganas de tener juego y buscar su mejor momento para aportar con el ascenso.



“Primero que nada es jugar, tengo bastante tiempo que no tenia continuidad, en Atlas no la tuve, este proyecto es interesante, Celaya es equipo con derecho ascenso, vengo a ascender, es una buena oportunidad tener o adquirir ese nivel que me llevo a mis mejores momentos, a quedar campeón, a tener juegos, a eso vengo, lo que te da el buen nivel es la continuidad y acá fue lo que prometieron, es a lo que vengo, es una buena oportunidad, el equipo está formado para ascender, pelear el ascenso y vengo con esa convicción de no quedarme en la división, es ascender con el equipo”, afirmó.



Destacó que la mentalidad que tiene es de dar su mejor futbol, para así tener los minutos con Celaya y lograr sus metas, tanto personales como en equipo.



“La mentalidad está intacta, estoy acá y vamos hacer los meritos necesarios para tener esa continuidad que tanto necesitaba”, puntualizó.



Ayer Celaya tuvo una sesión vespertina de casi tres horas, se dividió en grupo de dos, se jugaron interescuadras con el equipo de Liga de Nuevos Talentos.