Denuncian mal manejo de medicinas

Una denuncia anónima que circula en internet y redes sociales asegura que cerca de mil frascos de insulina se habrían dañado por haber quedado sin refrigeración en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en San Isidro de Crespo de Celaya.





am consultó a personal médico de la UMAPS y de manera anónima comentaron que la insulina no caducó sino se trató de una falla en el refrigerador, lo que provocó que éste ya no pueda utilizarse hasta que sea examinado.





Una de las enfermeras quien solicitó no mencionar su nombre por medio a perder su empleo y represalias comentó que todo empezó el 29 de marzo de este año.





“El personal se da cuenta que el refrigerador donde tenían la insulina en Crespo dejo de funcionar y marcaba 15 grados centígrados más, siendo que ese medicamento debe estar entre 4 y 8 grados”, dijo.





A decir de la denunciante cuando el personal de la farmacia en el UMAPS de Crespo se da cuenta de inmediato reportaron a los directivos quienes ordenaron que acudiera un técnico o especialista para revisar el aparato de enfriamiento.





“Al día siguiente acudió el técnico revisó el refrigerador pero como tenía un hoyo ya no pude hacer nada porque el gas se seguía escapando y no serviría de nada”, agregó.





Según el personal reportaron al encargado del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (CAISES) para que tuviera conocimiento de lo que ocurría y quien de inmediato solicitó que las 892 dosis se trasladaran al almacén en la ciudad de Celaya.





“Tenían conocimiento de que en Crespo estaba la insulina y se complicaría trasladarla al almacén porque no había termos. Al final se utilizó una caja de cartón. Las autoridades del almacén ya sabían que teníamos esas dosis porque las pidieron desde julio del 2016”, dijo.





Según los denunciantes se resguardaban 892 frascos en el UMAPS porque estaban en espera de que hubiera espacio en la bodega de la cabecera municipal donde sólo informaron que no había lugar en los refrigeradores porque existía un sobre abasto de insulina.





“Todo se complicó desde que salió a la luz pública. Fue un descuido desde los directivos. Era lo que conocemos como Insulina Glargina, rápida y Nph. Cuesta cada frasco cerca de 500 pesos. Se perderían medio millón de pesos en ese medicamento”, agregó.





La enfermera argumentó que al personal involucrado en el caso se levantaron cartas administrativas y fueron enviadas al departamento jurídico de la Secretaría de Salud en Guanajuato para determinar la sanción.





“Por lo que escuché con algunos compañeros es que suspenderían los sueldos e incluso se quedarían sin contrato. Cuando sabemos que los médicos pasantes no tienen la culpa porque no los capacitan para manejar ese tipo de medicamentos”, comentó.





La denunciante explicó que existe un acta circunstanciada donde se hace mención todo lo anterior y que no se siguió el protocolo conocido como “red frío” para conservar la insulina.