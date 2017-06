¿Cómo podríamos cambiar una ciudad desordenada, insegura y sucia?

Tener el valor de expresar lo que se piensa, nos libera de las lacras sociales y aumentará la seguridad. Sin pensamiento crítico, no podrá haber cambio. Las empresas extranjeras no les ha importado la inseguridad en México, ya que las ganancias son tan jugosas que corren el riesgo porque bien vale la pena algunos miles de millones de dólares cada año.



Los empresarios tienen información de inteligencia de primera mano por medio de sus embajadas para proteger a sus ciudadanos de los delincuentes, incluso tienen prerrogativas de parte del gobierno estatal que vigila los corredores industriales para proteger a las empresas.



Claro que han asaltado a trabajadores extranjeros de Honda y algunos de ellos han decidido irse a vivir a Querétaro, que piensan que van estar más seguros cuando los queretanos también están sufriendo las consecuencias de la delincuencia desatada en toda la república mexicana.



Algunos empresarios extranjeros me han dicho que Celaya está muy oscura que los fraccionamientos están bien. Yo no me había fijado que hay poca luz en Celaya hasta que una persona de León me lo dijo y recuerdo hace algunos meses estaba en Querétaro en la noche cuando regrese a Celaya no te el cambio, incluso un amigo me dijo que fuera a Cortazar y que su bulevar tienen mejor alumbrado que el de Celaya. Si queremos tener seguridad necesitamos una buena iluminación para que las personas tengan más confianza y puedan salir en la noche. La iluminación es parte de la seguridad.



¿Cómo se podrá transformar a Celaya en una ciudad ordenada, segura y limpia? Cuando llegue un alcalde que conozca todos los beneficios de tener orden y él actué como un estadista que sabe que lo más importante es la seguridad y la participación de los ciudadanos.



Hay una frase que yo no estoy de acuerdo: “los ciudadanos se merecen el gobierno que tienen.” Yo difiero de esa frase porque la sociedad ha sido engañada cuando el candidato Ramón Lemus, andaba en campaña prometiendo que iba a poner orden y que Celaya sería amable y segura que no ha cumplido y se ve por doquier desorden e inseguridad que los padres de familia viven con mucho pánico y miedo que no saben si sus hijos regresarán de la escuela o del antro en la noche.



¿Quiénes podrían presionar al alcalde Ramón Lemus, para que Celaya tenga seguridad? Los líderes políticos, los líderes de las cámaras, los líderes sindicales, el Consejo Coordinador Empresarial y los empresarios extranjeros como Honda podrían aportar muchísimo a la seguridad. Pero si esos líderes guardan silencio como lo han venido haciendo seguirá creciendo la violencia, la delincuencia y los asesinatos.



Vivimos es un país que reina la injusticia que tenemos esos disparates sociales brutales que están causado mucha violencia dentro de ámbito familiar y donde la mujer tiene que salir a trabajar descuidando a los hijos y las hijas que son educados por la televisión. Y es en la familia donde se empieza a gestar los pequeños delincuentes que crecen sin ser corregidos por sus padres y los profesores que deberían de ser policías docentes para corregir a los estudiantes. Por tanto, en la escuela se podría hacer mucha labor de inteligencia para que los adolescentes que están en riesgo puedan ser canalizados con psicólogos y los puedan orientar por el buen camino que es mucho más fácil que volverse delincuente.



Las empresas extranjeras reciben trato amable del gobierno y puede ser que hay entre los mafiosos un pacto de no robar, no extorsionar, no secuestrar y no asesinar a los empresarios japoneses, alemanes o estadounidenses. Se presume que los delincuentes lo pueden hacer con los ciudadanos mexicanos que los riesgos son menores de lo que se mencionó acerca de los extranjeros que el gobierno los cuida porque puede tener repercusiones internacionales funestas.



El Municipio de Celaya, necesita un Alcalde que no sea cobarde y que motive al Ayuntamiento a trabajar por la seguridad, el orden y la limpieza. Mientras tanto, hay que motivar al Presidente Municipal Ing. Ramón Lemus, para que trabaje día y noche por la seguridad y sus gobernados puedan vivir en santa paz.