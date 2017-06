Obesidad en menores de edad

En un estudio reciente hecho en la universidad de Washington acerca del sobrepeso y la obesidad en los menores y adolescentes en México, hubo un aumento de forma acelerada en los últimos años, provocando de esta manera uno de los más serios problemas de salud pública en nuestro tiempo, afectando a una de cada tres personas. El riesgo tal vez no está en la obesidad, sino en el sobre peso corporal o de masa muscular sobre lo cual la Secretaria de Salud emitió una emergencia sanitaria por la epidemia de este problema, en donde aparte del problema se ha recortado el presupuesto al programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.



En este asunto, el gobierno tiene la obligación de regular a tantos productos chatarra que hay en el mercado y de parte de las familias en cuestión, mejorar las formas de comer y por otro lado los encargados de promover la cultura deportiva impulsar a la gente a hacer ejercicio.



Este nuevo valor a la comida chatarra se sigue manteniendo, se dice que se promueven programas preventivos para una alimentación sana y una actividad física constante, sin contestación alguna de parte de las personas.



Hay quienes dicen que son fallidas las políticas públicas del sector salud en México por no proteger a los niños de los daños que provocan las grandes refresqueras en el uso de los azucares en sus bebidas y en la industria alimenticia. Las grandes empresas están solapadas por un gobierno que no busca beneficios para la salud de los ciudadanos, más bien busca más aporte a sus ganancias al dejar que esto siga creciendo. Estas empresas de la alimentación y de bebidas chatarra siguen manipulando a los infantes y a la misma gente mayor de una manera perversa, con una serie de publicidad encaminada a que consuman esos alimentos altos en azucares añadidos, siendo la causa principal de la epidemia de obesidad y de diabetes en este país, vendiéndolos sin que el gobierno levante la mano para detenerlos.



El problema de salud que parece no importarle a nadie, se agrava, se está tornando imposible de remediar, y se empieza alzar la voz pero para echar la culpa a alguien. Aun cuando son varios los culpables, empezando por la familia que sigue cayendo en la facilidad para el cuidado de los hijos, en la no promoción de una enseñanza para una forma de ejercitación, en lugar de eso se busca la sustitución por aparatos inútiles para su entretenimiento y otras tonterías, las escuelas por el poco tiempo que se ofrece al alumno en ejercitación física, y de parte del gobierno en solapar a un sinnúmero de empresas para la venta de alimentos chatarra, y “buscando” remediar la situación provocada, o de parte de los organismo deportivos, que buscan por medio de la palabrita “activación” física sacar a la gente de su confort. La fórmula es simple, pero nadie quiere llevarla a cabo, es restringir el consumo de calorías en las comidas